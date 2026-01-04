Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSO

Salvador abre inscrições para Rainha do Carnaval 2026

Candidatas podem se inscrever de dia 5 até 24 de janeiro

Redação

Por Redação

04/01/2026 - 8:30 h
Imagem ilustrativa da imagem Salvador abre inscrições para Rainha do Carnaval 2026
-

As inscrições para o tradicional Concurso da Rainha do Carnaval de Salvador 2026 começam na próxima segunda-feira, 5. As candidatas poderão se inscrever até 24 de janeiro, exclusivamente pelo site oficial do concurso.

Com o tema “Bahia de Todos os Sambas”, a iniciativa é realizada pelo Fórum Internacional de Comunicação da Ecologia e Turismo (FICET), com apoio da iniciativa privada e do poder público.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, com estatura mínima de 1,65 metros, que estejam cursando, no mínimo, o ensino médio.

No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade e duas fotografias, sendo uma de rosto e outra de corpo inteiro, além de atestado de escolaridade.

Como funciona

Os critérios de julgamento incluem beleza, plástica, porte e desembaraço, com notas de 1 a 5 atribuídas pelos jurados. A comissão julgadora será composta por um presidente e convidados escolhidos pela coordenação do concurso, com apuração aberta.

Ao todo, 12 candidatas serão selecionadas e terão os perfis divulgados no site e nas redes sociais oficiais do concurso.

Leia Também:

Ambulantes terão transporte gratuito e restaurantes exclusivos no Carnaval 2026
Já é hit? Público aposta em músicas do Carnaval no Virada Salvador
BaianaSystem divulga agenda e confirma retorno a circuito no Carnaval 2026
A partir de R$ 100: todos os preços dos blocos e camarotes do Carnaval 2026

O público poderá votar uma única vez em sua candidata preferida. A mais votada receberá bonificação de dois pontos na nota final, que será somada à avaliação dos jurados.

A seleção das finalistas ocorrerá em data a ser definida pela coordenação. A vencedora receberá a faixa e a coroa da antecessora, fará o desfile final e posará para fotos oficiais da imprensa.

Os valores dos prêmios em dinheiro ainda serão anunciados pela coordenação antes da final do concurso e deverão ser pagos após o Carnaval.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agenda cultural Bahia Carnaval 2026 Carnaval de Salvador Concurso Cultural Cultura eventos festas populares Rainha do Carnaval Salvador Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: salva-vidas é atingida por carro enquanto pilotava moto na orla

Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Play

Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos

Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

x