CONCURSO
Salvador abre inscrições para Rainha do Carnaval 2026
Candidatas podem se inscrever de dia 5 até 24 de janeiro
Por Redação
As inscrições para o tradicional Concurso da Rainha do Carnaval de Salvador 2026 começam na próxima segunda-feira, 5. As candidatas poderão se inscrever até 24 de janeiro, exclusivamente pelo site oficial do concurso.
Com o tema “Bahia de Todos os Sambas”, a iniciativa é realizada pelo Fórum Internacional de Comunicação da Ecologia e Turismo (FICET), com apoio da iniciativa privada e do poder público.
Podem participar mulheres maiores de 18 anos, com estatura mínima de 1,65 metros, que estejam cursando, no mínimo, o ensino médio.
No ato da inscrição, é necessário apresentar documento de identidade e duas fotografias, sendo uma de rosto e outra de corpo inteiro, além de atestado de escolaridade.
Como funciona
Os critérios de julgamento incluem beleza, plástica, porte e desembaraço, com notas de 1 a 5 atribuídas pelos jurados. A comissão julgadora será composta por um presidente e convidados escolhidos pela coordenação do concurso, com apuração aberta.
Ao todo, 12 candidatas serão selecionadas e terão os perfis divulgados no site e nas redes sociais oficiais do concurso.
Leia Também:
O público poderá votar uma única vez em sua candidata preferida. A mais votada receberá bonificação de dois pontos na nota final, que será somada à avaliação dos jurados.
A seleção das finalistas ocorrerá em data a ser definida pela coordenação. A vencedora receberá a faixa e a coroa da antecessora, fará o desfile final e posará para fotos oficiais da imprensa.
Os valores dos prêmios em dinheiro ainda serão anunciados pela coordenação antes da final do concurso e deverão ser pagos após o Carnaval.
