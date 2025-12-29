Ambulantes terão transporte gratuito e restaurantes exclusivos no Carnaval 2026

Bruno Reis implementa reustarantes populares e transporte gratúito para vendedores ambulantes no Carnaval de 2026 - Foto: Divulgação

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou, nesta segunda-feira, 29, que a Prefeitura de Salvador vai implantar restaurantes populares exclusivos para ambulantes durante o Carnaval de 2026, além de garantir transporte gratuito aos trabalhadores informais.

As medidas, já estão em funcionamento no Festival Virada Salvador e vão integrar de forma permanente a política municipal de apoio a trabalhadores em grandes eventos.

O anúncio foi feito durante visita ao Restaurante Popular destinado exclusivamente aos ambulantes, instalado na Vila de Serviços da Prefeitura, dentro da Arena O Canto da Cidade. A mudança de local teve como objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores que atuam diretamente na operação do festival, oferecendo mais conforto e melhores condições durante a jornada de trabalho.

Segundo o prefeito, as ações fazem parte de um conjunto de políticas voltadas à promoção do trabalho digno e utilizam o Festival da Virada como um laboratório de políticas públicas que serão ampliadas no Carnaval. A experiência, de acordo com Bruno Reis, reforça o compromisso da gestão com a geração de renda e a melhoria das condições de trabalho dos ambulantes.

“Assumimos o compromisso com o trabalho decente no Carnaval e antecipamos essas ações no Festival da Virada, que funciona como um teste. Está dando tudo certo. Vamos implantar restaurantes populares nos circuitos do Campo Grande e da Barra-Ondina, garantir transporte gratuito durante praticamente os dez dias de Carnaval, além de oferecer locais para banho, recarga de maquininhas de Pix e apoio aos catadores, para que todos possam trabalhar com dignidade e garantir o sustento de suas famílias”, afirmou o prefeito.

A vice-prefeita Ana Paula Matos destacou a importância do cuidado com os trabalhadores informais durante grandes eventos. Segundo ela, as ações contribuem para mais segurança, tranquilidade e qualidade de vida. “Pensamos em estratégias como transporte gratuito, para que os ambulantes não precisem dormir no local de trabalho, além da alimentação, que garante mais conforto durante os dias de festa”, disse.

A ambulante Maria Bárbara Sousa Mendes, uma das beneficiadas pela iniciativa, elogiou a proximidade da gestão municipal com os trabalhadores. “Tem banho, local para guardar as coisas, passagem de ônibus gratuita. Só um prefeito que chega junto com a gente faz isso”, afirmou.

Salvador Acolhe

Além do Restaurante Popular, Bruno Reis visitou as instalações do Salvador Acolhe, projeto que oferece cuidado e acompanhamento aos filhos de ambulantes cadastrados e catadoras de materiais recicláveis que atuam no Festival Virada Salvador e não têm com quem deixar crianças e adolescentes durante o período de trabalho.

O espaço funciona 24 horas por dia durante o evento e conta com equipe multidisciplinar, berçário, alimentação, atividades educativas e atendimento em saúde. A titular da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo, destacou a tranquilidade da operação.

“Estamos vivendo um período de muita tranquilidade no Salvador Acolhe, sem intercorrências. Atualmente, atendemos 67 crianças e ainda temos vagas disponíveis para acolher mais famílias”, afirmou.