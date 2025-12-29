Vai chover no Réveillon? Confira previsão para virada em Salvador

- Foto: Jota Freitas/Turismo Bahia

Quem vai passar a virada do ano em Salvador deve ficar atento às condições do tempo. De acordo com o informativo meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal), divulgado nesta segunda-feira, 29, a capital baiana terá predomínio de sol ao longo da semana, mas com possibilidade de chuvas, principalmente no período da manhã.

Segundo o boletim, a atuação de uma massa de ar quente e seca mantém o tempo estável na maior parte dos dias. No entanto, ventos úmidos favorecem o aumento da nebulosidade e podem provocar chuvas passageiras, especialmente nas primeiras horas do dia.

No início da semana, segunda-feira, 29, e terça-feira, 30, também apresentam chance de chuva, com 40% e 30% de probabilidade, respectivamente. Os dias devem ter sol entre nuvens, ventos de moderados a fortes e temperaturas variando entre 22 °C e 35 °C.

Réveillon com chance de chuva

Na quarta-feira, 31, data da virada do ano, a previsão indica 40% de probabilidade de chuva, com ventos moderados, em torno de 22 km/h. As temperaturas devem variar entre 22 °C e 35 °C, mantendo a sensação de calor ao longo do dia.

Já na quinta-feira, 1º, feriado de Ano-Novo, o cenário é semelhante: 40% de chance de chuva, ventos moderados e temperaturas entre 22 °C e 34 °C.

Fim de semana

Ao longo da semana, Salvador deve registrar temperaturas elevadas. Na sexta-feira, 2, a chance de chuva é menor, 20%, com máxima prevista de 37 °C.

No sábado, 3, as máximas podem chegar a 40 °C, quando a probabilidade de chuva cai para 15%, mas os ventos ficam fortes, alcançando 37 km/h. No domingo, 4, a probabilidade volta a subir para 30%, com ventos fortes e temperaturas entre 23 °C e 37 °C.

A Codesal reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar o órgão pelo telefone 199.