SALVADOR
SALVADOR

Réveillon: fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas de espera

Seis embarcações atuam na travessia nesta segunda-feira, 29

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/12/2025 - 8:22 h
Sistema Ferry-Boat
Sistema Ferry-Boat -

A fila do sistema ferry-boat em Salvador chegou a até três horas de espera na manhã desta segunda-feira, 29, em meio ao aumento do fluxo de passageiros por causa das viagens para o Réveillon.

De acordo com o painel de monitoramento do sistema, o filômetro, a situação é classificada como fila moderada, com tempo estimado de espera entre duas e três horas, tanto no terminal de São Joaquim, em Salvador, quanto no sentido contrário, no terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. As informações foram atualizadas às 8h02.

Operação de Réveillon

De acordo com a Internacional Travessias (ITS), concessionária responsável pelo sistema, a expectativa é de um crescimento de 5% na demanda em comparação com o mesmo período do ano passado. Para atender ao aumento, a empresa informou a disponibilização de 420 vagas extras, considerando os dois terminais.

Nesta segunda-feira, estão em operação as embarcações Anna Nery, Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares, que juntas ampliam a capacidade de transporte de passageiros e veículos durante o período de maior movimento.

A ITS orienta que os usuários acompanhem a situação do sistema ferry-boat pelos canais oficiais antes de se dirigirem aos terminais, a fim de evitar transtornos e longos tempos de espera.

x