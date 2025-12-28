Menu
HOME > SALVADOR
SEGURANÇA TOTAL

Polícia Civil reforça segurança no Festival Virada Salvador 2026

Policiais seguem infiltrados no meio do público para coibir crimes

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/12/2025 - 22:05 h
Policiamento é reforçado na Arena Canto da Cidade
Policiamento é reforçado na Arena Canto da Cidade

A Polícia Civil da Bahia intensificou as ações de segurança durante o Festival Virada Salvador 2026, realizado na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, com a atuação de equipes veladas infiltradas no meio do público.

A estratégia tem como principal objetivo prevenir crimes, a identificar suspeitos e coibir furtos, roubos, agressões e tentativas de homicídio, durante a presença de grande público no evento. Os policiais civis atuam de forma disfarçada, circulando entre os participantes do festival para observar comportamentos suspeitos e adotar medidas imediatas quando necessário.

A ação ocorre de maneira integrada com equipes ostensivas, que permanecem posicionadas em pontos estratégicos da arena para atuação preventiva e apoio operacional. Além do policiamento no local do evento, as Delegacias Territoriais da Boca do Rio (9ª DT) e de Itapuã (12ª DT), responsáveis pela área, estarão com o efetivo reforçado ao longo de todo o período da programação.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema especial de segurança seguirá ativo enquanto durar o Festival Virada Salvador 2026.

