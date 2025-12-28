SEGURANÇA TOTAL
Polícia Civil reforça segurança no Festival Virada Salvador 2026
Policiais seguem infiltrados no meio do público para coibir crimes
Por Andrêzza Moura
A Polícia Civil da Bahia intensificou as ações de segurança durante o Festival Virada Salvador 2026, realizado na Arena O Canto da Cidade, no bairro da Boca do Rio, com a atuação de equipes veladas infiltradas no meio do público.
A estratégia tem como principal objetivo prevenir crimes, a identificar suspeitos e coibir furtos, roubos, agressões e tentativas de homicídio, durante a presença de grande público no evento. Os policiais civis atuam de forma disfarçada, circulando entre os participantes do festival para observar comportamentos suspeitos e adotar medidas imediatas quando necessário.
A ação ocorre de maneira integrada com equipes ostensivas, que permanecem posicionadas em pontos estratégicos da arena para atuação preventiva e apoio operacional. Além do policiamento no local do evento, as Delegacias Territoriais da Boca do Rio (9ª DT) e de Itapuã (12ª DT), responsáveis pela área, estarão com o efetivo reforçado ao longo de todo o período da programação.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema especial de segurança seguirá ativo enquanto durar o Festival Virada Salvador 2026.
