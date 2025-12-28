Menu
SALVADOR
SALVADOR

Réveillon em Salvador: confira previsão do tempo para a virada do ano

Chuvas não são descartadas para os últimos dias de 2025

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/12/2025 - 15:20 h
Saiba como vai ser o clima para a virada do ano em Salvador
O ano de 2025 vai chegando ao seu fim, porém turistas e soteropolitanos ainda têm de se preocupar com mais uma coisa: o clima para a festa de réveillon em Salvador.

De acordo com dados do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), Salvador vai ter um clima típico de verão durante os últimos dias do ano, com o predomínio de calor e tempo estável.

Porém, a possibilidade de chuvas não pode ser descartada, principalmente nas áreas litorâneas.

Veja o clima para os últimos dias de 2025 em Salvador:

  • 30 de dezembro: Sol com possibilidade de céu parcialmente nublado; tempo estável e quente;
  • 31 de dezembro, Réveillon: Há indicação de condições de tempestade local ou chuva em partes da região na previsão integrada, o que sugere chance de pancadas isoladas durante o dia ou à noite;
  • 1º de janeiro: Predomínio de vento e tempo quente com menor probabilidade de chuva forte.

Ainda de acordo com o INMET, o último dia de 2025 deve ter uma temperatura mínima de 23ºC e máxima de 30ºC, com diversas nuvens.

Já os primeiros dias de 2026 deve apresentar algumas chuvas isoladas no primeiro dia, mesmo com o indicativo de altas temperaturas.

x