Turistas lotam catamarãs rumo a Morro de São Paulo para o Réveillon

Travessia entre Salvador e Morro de São Paulo - Foto: Divulgação | Astramab

A procura pela travessia entre Salvador e Morro de São Paulo continua intensa neste domingo, 28, acompanhando o aumento do número de turistas que escolhem o destino para celebrar o Réveillon, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).



Atualmente, há três horários de saída em cada sentido:



De Salvador, os catamarãs partem às 9h, 10h30 e 14h30.

No Terminal de Morro de São Paulo, as partidas estão programadas para 11h30, 13h30 e 15h.

O valor da passagem hoje é de R$ 152,50 no trecho Salvador–Morro de São Paulo e R$ 138,71 no sentido inverso, com pagamento aceito em cartão de crédito ou débito. A expectativa é de que todos os catamarãs saiam do terminal com lotação completa.

Em Salvador, o movimento é intenso no Terminal Náutico da Bahia, com grande número de turistas embarcando rumo ao destino, um dos mais procurados do litoral baiano para as festas de fim de ano.

As passagens podem ser adquiridas diretamente nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela, localizados no Terminal Náutico da Bahia, ou pela internet, garantindo comodidade aos viajantes que planejam passar o Réveillon em Morro de São Paulo.