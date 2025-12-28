SALVADOR
Edson Gomes e Simone Mendes: Confira a ordem das atrações do segundo dia do Virada Salvador
Evento acontece na arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio
Por Victoria Isabel
O segundo dia do Festival Virada Salvador acontece neste domingo, 28, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio. São cinco dias de festa com mais de 20 grandes nomes da música brasileira. Os portões abrem às 15h e os shows estão previstos para começar às 19h.
Ordem das atrações deste domingo:
- Edson Gomes
- Claudia Leitte
- Simone Mendes
- Pablo
- Tony Salles
O ponto alto do festival acontece na noite do dia 31 de dezembro, quando a cantora Ivete Sangalo subirá ao palco para comandar a tradicional contagem regressiva e saudar a chegada do novo ano.
Estrutura e serviços
Além das apresentações musicais, a Prefeitura de Salvador montou uma estrutura completa para garantir o conforto do público. A arena conta com espaços gastronômicos, áreas de lazer e redes de serviços.
Na área da saúde, um posto de atendimento médico foi instalado com 20 leitos de observação, incluindo uma unidade de reanimação para casos de emergência.
