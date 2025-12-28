Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Edson Gomes e Simone Mendes: Confira a ordem das atrações do segundo dia do Virada Salvador

Evento acontece na arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

28/12/2025 - 9:13 h | Atualizada em 28/12/2025 - 9:24
Ordem das atrações deste domingo
Ordem das atrações deste domingo -

O segundo dia do Festival Virada Salvador acontece neste domingo, 28, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio. São cinco dias de festa com mais de 20 grandes nomes da música brasileira. Os portões abrem às 15h e os shows estão previstos para começar às 19h.

Ordem das atrações deste domingo:

  • Edson Gomes
  • Claudia Leitte
  • Simone Mendes
  • Pablo
  • Tony Salles

O ponto alto do festival acontece na noite do dia 31 de dezembro, quando a cantora Ivete Sangalo subirá ao palco para comandar a tradicional contagem regressiva e saudar a chegada do novo ano.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Efeito Guns N´ Roses: Salvador pode virar rota de shows internacionais
Leo Santana defende pagodão como MPB: "Eu sou um som de rua"
Já é hit? Público aposta em músicas do Carnaval no Virada Salvador

Estrutura e serviços

Além das apresentações musicais, a Prefeitura de Salvador montou uma estrutura completa para garantir o conforto do público. A arena conta com espaços gastronômicos, áreas de lazer e redes de serviços.

Na área da saúde, um posto de atendimento médico foi instalado com 20 leitos de observação, incluindo uma unidade de reanimação para casos de emergência.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atrações Festival Virada Salvador música programação shows

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ordem das atrações deste domingo
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Ordem das atrações deste domingo
Play

Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos

Ordem das atrações deste domingo
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

Ordem das atrações deste domingo
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

x