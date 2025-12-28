Estações do metrô de Salvador retomam operação neste domingo

Metrô de Salvador. - Foto: Rapahel Muller | Ag. A TARDE

As estações Detran, Rodoviária e Pernambués do metrô de Salvador retomaram as atividades no final da tarde deste domingo, 28, conforme informação da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

A operação nas estações foi interrompida ao longo do dia por causa das obras para a implantação de um novo viaduto na Avenida ACM, nas imediações do Shopping da Bahia.

De acordo com a Semob, o fechamento foi necessário para dar continuidade às intervenções na via. Para minimizar os impactos aos passageiros, a prefeitura disponibilizou disponibilizar uma linha especial gratuita, que atendeu o trecho afetado durante todo o período de interdição das estações, que foi desativada por conta da normalização da operação do sistema metroviário.

A mesma operação já havia sido realizada nos dias 12 e 13 deste mês, no período noturno, quando as três estações precisaram ser temporariamente fechadas para o içamento das vigas do novo viaduto. Desta vez, no entanto, os serviços ocorrerão ao longo de todo o dia, exigindo a suspensão completa do funcionamento das estações no domingo.