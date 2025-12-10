SALVADOR
Estações de metrô fecham e linha de ônibus será criada em Salvador
Operação gratuita acontece entre os dias 12 e 13 de dezembro
Por Victoria Isabel
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), vai operar uma linha especial e gratuita de transporte público nos dias 12 e 13 de dezembro, das 22h às 0h35, para garantir o deslocamento dos usuários durante o fechamento temporário de três estações de metrô na capital baiana.
De acordo com a Semob, as estações Detran, Rodoviária e Pernambués ficarão fechadas das 22h às 0h nos dois dias. A linha especial vai atender exclusivamente ao trecho afetado, funcionando como rota substituta enquanto o metrô estiver inoperante.
A prefeitura afirma que o objetivo é minimizar os impactos para quem precisa circular pelo corredor, oferecendo uma opção rápida, segura e gratuita de deslocamento.
Leia Também:
Para garantir o funcionamento adequado, agentes da Semob e prepostos da Integra estarão posicionados nos pontos de parada, orientando usuários e operadores e organizando o embarque ao longo da operação. A gestão reforça que a estrutura montada busca assegurar fluidez e evitar transtornos ao público.
Operação da linha especial
A linha especial fará a ligação entre a Estação Acesso Norte e locais estratégicos, atendendo aos seguintes pontos:
- Terminal Acesso Norte – Ponto 14 / Plataforma “E”
- Terminal Urbano da Rodoviária – Plataforma C
- Pernambués - pontos do Atacadão e do Atakarejo
- Imbuí – Ponto do Fórum (passarela do metrô)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes