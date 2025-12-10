Estações de metrô fecham e linha de ônibus será criada em Salvador

- Foto: Bruno Concha / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), vai operar uma linha especial e gratuita de transporte público nos dias 12 e 13 de dezembro, das 22h às 0h35, para garantir o deslocamento dos usuários durante o fechamento temporário de três estações de metrô na capital baiana.

De acordo com a Semob, as estações Detran, Rodoviária e Pernambués ficarão fechadas das 22h às 0h nos dois dias. A linha especial vai atender exclusivamente ao trecho afetado, funcionando como rota substituta enquanto o metrô estiver inoperante.

A prefeitura afirma que o objetivo é minimizar os impactos para quem precisa circular pelo corredor, oferecendo uma opção rápida, segura e gratuita de deslocamento.

Para garantir o funcionamento adequado, agentes da Semob e prepostos da Integra estarão posicionados nos pontos de parada, orientando usuários e operadores e organizando o embarque ao longo da operação. A gestão reforça que a estrutura montada busca assegurar fluidez e evitar transtornos ao público.

Operação da linha especial

A linha especial fará a ligação entre a Estação Acesso Norte e locais estratégicos, atendendo aos seguintes pontos: