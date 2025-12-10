Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Estações de metrô fecham e linha de ônibus será criada em Salvador

Operação gratuita acontece entre os dias 12 e 13 de dezembro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 7:41 h
Imagem ilustrativa da imagem Estações de metrô fecham e linha de ônibus será criada em Salvador
-

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), vai operar uma linha especial e gratuita de transporte público nos dias 12 e 13 de dezembro, das 22h às 0h35, para garantir o deslocamento dos usuários durante o fechamento temporário de três estações de metrô na capital baiana.

De acordo com a Semob, as estações Detran, Rodoviária e Pernambués ficarão fechadas das 22h às 0h nos dois dias. A linha especial vai atender exclusivamente ao trecho afetado, funcionando como rota substituta enquanto o metrô estiver inoperante.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A prefeitura afirma que o objetivo é minimizar os impactos para quem precisa circular pelo corredor, oferecendo uma opção rápida, segura e gratuita de deslocamento.

Leia Também:

De skate a panela de pressão: saiba quais os itens deixados no metrô
Reviravolta? Justiça da Bahia anula júri que absolveu Iuri Sheik
iFood libera bônus de até R$ 3 mil para entregadores em dezembro; saiba como ganhar

Para garantir o funcionamento adequado, agentes da Semob e prepostos da Integra estarão posicionados nos pontos de parada, orientando usuários e operadores e organizando o embarque ao longo da operação. A gestão reforça que a estrutura montada busca assegurar fluidez e evitar transtornos ao público.

Operação da linha especial

A linha especial fará a ligação entre a Estação Acesso Norte e locais estratégicos, atendendo aos seguintes pontos:

  • Terminal Acesso Norte – Ponto 14 / Plataforma “E”
  • Terminal Urbano da Rodoviária – Plataforma C
  • Pernambués - pontos do Atacadão e do Atakarejo
  • Imbuí – Ponto do Fórum (passarela do metrô)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

linha especial ônibus Salvador transporte público

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Vídeo: condutor de Jet Ski morre após bater em barco na Ribeira

Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x