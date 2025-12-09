Menu
PODE ISSO?

De skate a panela de pressão: saiba quais os itens deixados no metrô

Os objetos esquecidos serão doados a uma instituição de caridade

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

09/12/2025 - 17:44 h
Os itens podem ser recolhidos no setor de achados e perdidos
Os itens podem ser recolhidos no setor de achados e perdidos

Os funcionários da CCR Metrô Bahia já estão acostumados a lidar com a surpresa de encontrar objetos inusitados esquecidos nos trens. Dentre os itens que mais se repetem estão fones de ouvido, carregadores, bicicletas, peças de roupa, sanduicheira, sapatos, skates e até mesmo panela de pressão.

Entretanto, mais de mil objetos destes serão doados à Instituição Sociedade Beneficente 10 de julho, localizada no bairro de Pernambués, nesta quarta-feira, 10. A doação será realizada pois os itens estão esquecidos há mais de 30 dias nas estações.

Leia Também:

Reviravolta? Justiça da Bahia anula júri que absolveu Iuri Sheik
iFood libera bônus de até R$ 3 mil para entregadores em dezembro; saiba como ganhar
Justiça julga anulação do júri que absolveu Iuri Sheik; entenda o caso

A sala da Central de Achados e Perdidos do metrô fica na Estação Retiro e funciona das 8h às 18h. O prazo para retirada é de 30 dias, comparecendo presencialmente na central ou na estação onde o item perdido se encontra.

Roupas e outros objetos são encaminhados para a doação e documentos esquecidos são entregues diretamente à Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Ver todas

