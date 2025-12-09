iFood libera bônus de até R$ 3 mil para entregadores em dezembro; saiba como ganhar

iFood confirma bônus de até R$ 3 mil para entregadores selecionados em dezembro - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O iFood anunciou que vai pagar um bônus especial de até R$ 3.000 para entregadores durante o mês de dezembro. A iniciativa faz parte do programa Super, criado para valorizar os profissionais que mantêm constância e alta performance ao longo dos meses.

Como funciona o programa Super

Para identificar os entregadores mais engajados, o programa analisa o desempenho dos últimos três meses. A avaliação considera tanto o volume de entregas quanto o número de semanas em que o profissional alcançou o Score 3, o nível máximo do app.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para receber os reconhecimentos Ouro ou Diamante, o entregador precisa somar pelo menos 8 semanas em Score 3 no período analisado. Só quem mantém qualidade contínua tem acesso aos maiores benefícios e pagamentos adicionais.

Quem pode participar

O Super é voltado exclusivamente para entregadores do tipo nuvem, ou seja, aqueles que não atuam por operadores logísticos. Participam profissionais que utilizam moto, bicicleta ou carro — exceto utilitários.

A liberação dos pagamentos abrange entregadores que já estão ativos e trabalham nas seguintes regiões:

São Paulo e Grande São Paulo (incluindo Barueri, Carapicuíba, Guarulhos, Santo André e mais)

Santos e São Vicente

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Salvador

Como funciona o bônus de até R$ 3 mil em dezembro

O valor repassado em dezembro depende da quantidade de selos acumulados dentro do programa. Cada selo é resultado direto do desempenho do entregador e pode ser trocado por dinheiro, seguindo a tabela definida pelo iFood.

Além disso, a cada três selos conquistados, o entregador recebe um bônus extra de R$ 50 em saldo na Loja do Entregador, que pode ser usado para adquirir produtos essenciais do dia a dia.

Datas de pagamento

O repasse do bônus será dividido em três etapas, variando conforme a cidade e o total de selos:

8 de dezembro

13 a 14 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)

9 a 10 selos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador)

10 de dezembro

11 a 12 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)

7 a 8 selos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador)

17 de dezembro

10 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)

Veja a tabela dos valores por selos acumulados

valor depende de selos acumulados no programa Super. | Foto: divulgação

Vantagens além do dinheiro

Quem participa do Super também acessa benefícios extras:

possibilidade de aumentar a renda mensal;

reconhecimento dentro da plataforma;

prioridade em funções do app;

participação em campanhas exclusivas.

Como acompanhar o desempenho

Pelo próprio site do iFood, o entregador consegue acompanhar semana a semana o score, o total de pedidos concluídos e os benefícios já liberados, facilitando o planejamento para conquistar novos selos.

Como aumentar as chances de receber o bônus