iFood libera bônus de até R$ 3 mil para entregadores em dezembro; saiba como ganhar
Plataforma reforça programa Super e libera pagamento especial para entregadores que mantêm alto desempenho
Por Iarla Queiroz
O iFood anunciou que vai pagar um bônus especial de até R$ 3.000 para entregadores durante o mês de dezembro. A iniciativa faz parte do programa Super, criado para valorizar os profissionais que mantêm constância e alta performance ao longo dos meses.
Como funciona o programa Super
Para identificar os entregadores mais engajados, o programa analisa o desempenho dos últimos três meses. A avaliação considera tanto o volume de entregas quanto o número de semanas em que o profissional alcançou o Score 3, o nível máximo do app.
Para receber os reconhecimentos Ouro ou Diamante, o entregador precisa somar pelo menos 8 semanas em Score 3 no período analisado. Só quem mantém qualidade contínua tem acesso aos maiores benefícios e pagamentos adicionais.
Quem pode participar
O Super é voltado exclusivamente para entregadores do tipo nuvem, ou seja, aqueles que não atuam por operadores logísticos. Participam profissionais que utilizam moto, bicicleta ou carro — exceto utilitários.
A liberação dos pagamentos abrange entregadores que já estão ativos e trabalham nas seguintes regiões:
- São Paulo e Grande São Paulo (incluindo Barueri, Carapicuíba, Guarulhos, Santo André e mais)
- Santos e São Vicente
- Belo Horizonte
- Rio de Janeiro
- Salvador
Como funciona o bônus de até R$ 3 mil em dezembro
O valor repassado em dezembro depende da quantidade de selos acumulados dentro do programa. Cada selo é resultado direto do desempenho do entregador e pode ser trocado por dinheiro, seguindo a tabela definida pelo iFood.
Além disso, a cada três selos conquistados, o entregador recebe um bônus extra de R$ 50 em saldo na Loja do Entregador, que pode ser usado para adquirir produtos essenciais do dia a dia.
Datas de pagamento
O repasse do bônus será dividido em três etapas, variando conforme a cidade e o total de selos:
8 de dezembro
- 13 a 14 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)
- 9 a 10 selos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador)
10 de dezembro
- 11 a 12 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)
- 7 a 8 selos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador)
17 de dezembro
- 10 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)
Veja a tabela dos valores por selos acumulados
Vantagens além do dinheiro
Quem participa do Super também acessa benefícios extras:
- possibilidade de aumentar a renda mensal;
- reconhecimento dentro da plataforma;
- prioridade em funções do app;
- participação em campanhas exclusivas.
Como acompanhar o desempenho
Pelo próprio site do iFood, o entregador consegue acompanhar semana a semana o score, o total de pedidos concluídos e os benefícios já liberados, facilitando o planejamento para conquistar novos selos.
Como aumentar as chances de receber o bônus
- manter o Score 3 semanalmente;
- evitar cancelamentos e seguir os critérios de elegibilidade;
- monitorar o app com frequência;
- concentrar entregas nas cidades participantes;
- usar apenas os modais permitidos.
