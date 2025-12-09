Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

iFood libera bônus de até R$ 3 mil para entregadores em dezembro; saiba como ganhar

Plataforma reforça programa Super e libera pagamento especial para entregadores que mantêm alto desempenho

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

09/12/2025 - 16:13 h
iFood confirma bônus de até R$ 3 mil para entregadores selecionados em dezembro
iFood confirma bônus de até R$ 3 mil para entregadores selecionados em dezembro -

O iFood anunciou que vai pagar um bônus especial de até R$ 3.000 para entregadores durante o mês de dezembro. A iniciativa faz parte do programa Super, criado para valorizar os profissionais que mantêm constância e alta performance ao longo dos meses.

Como funciona o programa Super

Para identificar os entregadores mais engajados, o programa analisa o desempenho dos últimos três meses. A avaliação considera tanto o volume de entregas quanto o número de semanas em que o profissional alcançou o Score 3, o nível máximo do app.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para receber os reconhecimentos Ouro ou Diamante, o entregador precisa somar pelo menos 8 semanas em Score 3 no período analisado. Só quem mantém qualidade contínua tem acesso aos maiores benefícios e pagamentos adicionais.

Leia Também:

Fábrica bilionária deve gerar 20 mil empregos em pequena cidade do Brasil
Cidade da região metropolitana oferece vida tranquila com salário médio de R$ 7 mil
Petrobras teve prejuízo bilionário na venda de transportadora, diz TCU
Tarifas para carros e aços devem ficar mais altas em 2026

Quem pode participar

O Super é voltado exclusivamente para entregadores do tipo nuvem, ou seja, aqueles que não atuam por operadores logísticos. Participam profissionais que utilizam moto, bicicleta ou carro — exceto utilitários.

A liberação dos pagamentos abrange entregadores que já estão ativos e trabalham nas seguintes regiões:

  • São Paulo e Grande São Paulo (incluindo Barueri, Carapicuíba, Guarulhos, Santo André e mais)
  • Santos e São Vicente
  • Belo Horizonte
  • Rio de Janeiro
  • Salvador

Como funciona o bônus de até R$ 3 mil em dezembro

O valor repassado em dezembro depende da quantidade de selos acumulados dentro do programa. Cada selo é resultado direto do desempenho do entregador e pode ser trocado por dinheiro, seguindo a tabela definida pelo iFood.

Além disso, a cada três selos conquistados, o entregador recebe um bônus extra de R$ 50 em saldo na Loja do Entregador, que pode ser usado para adquirir produtos essenciais do dia a dia.

Datas de pagamento

O repasse do bônus será dividido em três etapas, variando conforme a cidade e o total de selos:

8 de dezembro

  • 13 a 14 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)
  • 9 a 10 selos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador)

10 de dezembro

  • 11 a 12 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)
  • 7 a 8 selos (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador)

17 de dezembro

  • 10 selos (São Paulo, Grande SP e Santos)

Veja a tabela dos valores por selos acumulados

valor depende de selos acumulados no programa Super.
valor depende de selos acumulados no programa Super. | Foto: divulgação

Vantagens além do dinheiro

Quem participa do Super também acessa benefícios extras:

  • possibilidade de aumentar a renda mensal;
  • reconhecimento dentro da plataforma;
  • prioridade em funções do app;
  • participação em campanhas exclusivas.

Como acompanhar o desempenho

Pelo próprio site do iFood, o entregador consegue acompanhar semana a semana o score, o total de pedidos concluídos e os benefícios já liberados, facilitando o planejamento para conquistar novos selos.

Como aumentar as chances de receber o bônus

  • manter o Score 3 semanalmente;
  • evitar cancelamentos e seguir os critérios de elegibilidade;
  • monitorar o app com frequência;
  • concentrar entregas nas cidades participantes;
  • usar apenas os modais permitidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bônus de eficiência ifood Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
iFood confirma bônus de até R$ 3 mil para entregadores selecionados em dezembro
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

iFood confirma bônus de até R$ 3 mil para entregadores selecionados em dezembro
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

iFood confirma bônus de até R$ 3 mil para entregadores selecionados em dezembro
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

iFood confirma bônus de até R$ 3 mil para entregadores selecionados em dezembro
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x