Metrô no Campo Grande não afetará Carnaval, diz prefeito

Circuito Osmar - Campo Grande - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O avanço das obras da estação do Campo Grande, Tramo IV do Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas (SMSLF), não deve comprometer a realização do Carnaval no circuito do Centro. A garantia foi dada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) nesta terça-feira, 23.

A declaração do gestor ocorre após o governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizar, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), a desapropriação de mais de 6 mil m² no Largo do Campo Grande e na Avenida Santa Rita, no Vale do Canela, para a construção da nova estação.

Segundo Bruno Reis, o cronograma e os impactos técnicos foram discutidos em audiência com o governador em agosto.

“As obras não vão iniciar esse ano. [...] a obra é subterrânea, [a desapropriação] será no meio da praça do Campo Grande e a outra seria na rua entre ali onde fica o camarote e o Teatro Castro Alves”, disse o prefeito.

Bruno Reis | Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Para evitar gargalos no Circuito Osmar, houve uma mudança no planejamento logístico da construção. O prefeito explicou o como vai funcionar as obras.

“Nós combinamos de deslocar esse posto de visitação que estava na rua para aquele estacionamento lateral da prefeitura, que tem ali ao lado do Camarote que atende os vereadores. Então, isso não irá comprometer, por exemplo, o Carnaval de 2027”.

Estação Campo Grande: quando começam as obras?

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que apadrinha as obras, por meio do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC), anunciou o prazo para o início das atividades para a chegada do modal no local.

"Vamos a 40 km de metrô agora no início do ano, em janeiro e fevereiro começam efetivamente as obras para o metrô chegar no Campo Grande", contou Rui, antes da primeira viagem-teste do VLT de Salvador.

Terminal do metrô de Salvador | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Estação Campo Grande terá desembarque no camarote da Câmara

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que o desembarque da nova estação ocorrerá onde atualmente é montado o camarote da Câmara Municipal de Salvador durante o Carnaval.

“Nós conversamos com o prefeito a possibilidade de jogar um pouco mais naquela área mais morta, onde mais ou menos ali fica o camarote da Câmara de Vereadores que ali é uma região mais morta”, afirmou o gestor durante entrevista a uma emissora de rádio local.

O camarote da Câmara Municipal da cidade (CMS) durante a folia fica localizado próximo à Praça do Campo Grande, em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

O trecho terá 1,1 km de extensão, inteiramente no subsolo do Centro Antigo de Salvador.

O traçado começa na Estação da Lapa, passando por baixo da Avenida Joana Angélica e do Politeama, em direção ao Campo Grande, conforme antecipado por A TARDE.

Rumo à Barra

O plano do governo estadual é que, no futuro, o rabicho no Canela seja utilizado como ponto de partida para a construção da segunda fase do tramo IV, com a implantação de duas outras estações: