FESTIVAL
Virada Salvador: confira a ordem das atrações desta segunda-feira
A programação tem início às 18h, no Palco Brisa, e às 19h30, no Palco Principal
Por Victoria Isabel
O Festival Virada Salvador segue movimentando a capital baiana e, nesta segunda-feira, 29, o público confere uma programação diversificada, com atrações distribuídas entre o Palco Principal e o Palco Brisa, reunindo grandes nomes da música nacional e artistas da cena local, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio.
Os portões do evento serão abertos às 15h. A programação musical tem início às 18h, no Palco Brisa, e às 19h30, no Palco Principal. Confira abaixo a ordem das atrações:
Palco Principal
- Durval Lelys
- Nattan
- Natanzinho Lima
- Matheus & Kauan
- Psirico
Palco Brisa
- DJ Xirita
- Thathi
- DJ Xirita
- Iuna
- Zai
- DJ Xirita
- Clarian
O ponto alto do festival acontece na noite do dia 31 de dezembro, quando a cantora Ivete Sangalo subirá ao palco para comandar a tradicional contagem regressiva e saudar a chegada do novo ano.
