Virada Salvador: confira a ordem das atrações desta segunda-feira

Evento ocorre na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Festival Virada Salvador segue movimentando a capital baiana e, nesta segunda-feira, 29, o público confere uma programação diversificada, com atrações distribuídas entre o Palco Principal e o Palco Brisa, reunindo grandes nomes da música nacional e artistas da cena local, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio.

Os portões do evento serão abertos às 15h. A programação musical tem início às 18h, no Palco Brisa, e às 19h30, no Palco Principal. Confira abaixo a ordem das atrações:

Palco Principal

Durval Lelys

Nattan

Natanzinho Lima

Matheus & Kauan

Psirico

Palco Brisa

DJ Xirita

Thathi

DJ Xirita

Iuna

Zai

DJ Xirita

Clarian

O ponto alto do festival acontece na noite do dia 31 de dezembro, quando a cantora Ivete Sangalo subirá ao palco para comandar a tradicional contagem regressiva e saudar a chegada do novo ano.