Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FESTIVAL

Virada Salvador: confira a ordem das atrações desta segunda-feira

A programação tem início às 18h, no Palco Brisa, e às 19h30, no Palco Principal

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/12/2025 - 9:23 h | Atualizada em 29/12/2025 - 9:42
Evento ocorre na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio
Evento ocorre na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio -

O Festival Virada Salvador segue movimentando a capital baiana e, nesta segunda-feira, 29, o público confere uma programação diversificada, com atrações distribuídas entre o Palco Principal e o Palco Brisa, reunindo grandes nomes da música nacional e artistas da cena local, na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio.

Os portões do evento serão abertos às 15h. A programação musical tem início às 18h, no Palco Brisa, e às 19h30, no Palco Principal. Confira abaixo a ordem das atrações:

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Palco Principal

  • Durval Lelys
  • Nattan
  • Natanzinho Lima
  • Matheus & Kauan
  • Psirico

Leia Também:

Réveillon: fila do ferry-boat em Salvador chega a 3 horas de espera
Simone Mendes expõe decisão de Simaria para 2026 e nega volta da dupla
Metrô mais caro em 2026? Governo da Bahia estuda maneiras de evitar alta na tarifa

Palco Brisa

  • DJ Xirita
  • Thathi
  • DJ Xirita
  • Iuna
  • Zai
  • DJ Xirita
  • Clarian

O ponto alto do festival acontece na noite do dia 31 de dezembro, quando a cantora Ivete Sangalo subirá ao palco para comandar a tradicional contagem regressiva e saudar a chegada do novo ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Festival Virada Salvador música Palco Brisa Palco Principal programação show

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento ocorre na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

Evento ocorre na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio
Play

Incêndio de grandes proporções destrói comércio ao lado da UPA de São Marcos

Evento ocorre na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio
Play

O último natal da Rodoviária de Salvador antes de saída do Iguatemi; assista

Evento ocorre na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio
Play

Trabalhadores não foram mortos por causa de "pedágio"; saiba motivação

x