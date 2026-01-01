Daniela Mercury teme impacto de IAs nas urnas: "Fiquem espertos"

Daniela Mercury realizou nesta quinta-feira, 1º, mais uma edição do projeto "Por do Som" - Foto: Uendel Galter/Ag A TARDE

A cantora baiana Daniela Mercury mandou um recado direto aos eleitores antes de ida as urnas, em outubro de 2026, quando serão escolhidos presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual.

Nesta quinta-feira, 1º, durante a 26ª edição do projeto cultural "Pôr do Som", no Farol da Barra, em Salvador, a 'Rainha do Axé' ressaltou como é importante a população acompanhar de perto os representantes eleitos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Daniela comentou que o artista também tem um papel na hora de se posicionar sobre temas do país, mas reforçou que o engajamento não é exclusividade de quem está nos palcos.

Para ela, é fundamental que as casas legislativas e os cargos executivos reflitam os interesses da população e respeitem as leis que foram construídas para garantir direitos a todos.

“Eu espero que tenhamos um Congresso que seja mais alinhado aos desejos do povo, com a Constituição que nós criamos. Eu acho que está havendo uma dificuldade, por isso que a gente foi para a rua mais de uma vez, para falar desses assuntos, porque a gente está aqui para tomar conta do país democraticamente”, disse ela ao Portal Massa!.

Desafios da comunicação

A cantora também chamou atenção para os desafios da comunicação e para o papel das redes sociais e das tecnologias na hora de ir às urnas. Ela ressaltou que é preciso que os cidadãos se mantenham atentos para não se deixar enganar por fake news.

"Eu espero que a eleição seja tranquila, que as IAs [Inteligências Artificiais] e as redes sociais não atrapalhem o processo", afirmou ela.

"Algo que é difícil, mas que todo mundo precisa ficar esperto e cuidar para não se deixar enganar. Senão já complica a comunicação, ainda mais com tantos candidatos e cargos em disputa", completou.

Presidente que respeite os direitos do povo

Quando o assunto foi o perfil do futuro presidente da República, ela reforçou que é importante escolher alguém que realmente respeite os direitos do povo, sem abrir espaço para o autoritarismo. Daniela lembrou também que cada cargo — do gestor do país ao vereador — interfere diretamente no dia a dia da população.

“Espero que seja uma pessoa democrática, que esteja alinhada com os desejos do povo, que traga prosperidade e mantenha o país fortalecido. Não é só a questão do presidente, temos deputados, deputadas estaduais, vereadores… todo mundo importa para o que a gente vive aqui”, afirmou.

Atenção e informação

A cantora reforçou ainda em conversa com a reportagem que atenção e informação são realmente a fórmula que fazem a diferença. Segundo Daniela, quem se distrai ou decide de última hora deixa de exercer um papel fundamental na construção de uma nação melhor.

“Fiquem ligados, porque às vezes a gente se distrai, não sabe quem é o vereador, não sabe quem é o deputado, e acaba votando em indicação qualquer. Vale a pena conhecer as propostas, pesquisar cada candidato e pensar no que ele vai fazer pela nossa comunidade”, concluiu.