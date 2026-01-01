Menu
ENTREVISTA

Filho de Daniela Mercury enaltece militância da mãe: “Acho essencial”

Gabriel Mercury conversou com o Grupo A TARDE sobre os posicionamentos da mãe

Vinicius Viana e Edvaldo Sales

Por Vinicius Viana e Edvaldo Sales

01/01/2026 - 17:34 h | Atualizada em 01/01/2026 - 17:45
Gabriel Mercury conversou com o Grupo A TARDE sobre os posicionamentos políticos da mãe
Gabriel Mercury conversou com o Grupo A TARDE sobre os posicionamentos políticos da mãe

Filho da cantora Daniela Mercury, Gabriel Mercury afirmou ser a favor de que artistas se posicionem politicamente. Em entrevista ao Grupo A TARDE, ele destacou os impactos dos posicionamentos da mãe e diz esperar que cada vez mais mulheres ocupem cargos de poder.

“Eu acho essencial. Eu já fiz muita militância com música. Hoje em dia eu estou um pouquinho mais tímido, por causa da carreira também, mas sempre estou me posicionando. Acho maravilhoso um artista se posicionar”, disse Gabriel, que marcou presença no Pôr do Som, projeto anual idealizado por Daniela Mercury que transforma o entardecer em um encontro coletivo de música e celebração no Farol da Barra.

Eu sei, vejo de perto o que acontece, às vezes perde seguidores, perde pessoas por se posicionar, esse é o mundo estranho que a gente está vivendo.
Gabriel Mercury - cantor e filho de Daniela Mercury

“E acho importante que a gente eleja muitas mulheres para todos os cargos públicos neste ano. Porque a gente precisa reverter essa situação de violência inaceitável que a gente está vivendo. Acho que é o mais importante para esse ano”, finalizou.

