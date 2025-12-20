Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Ivete Sangalo é confirmada no Pôr do Som com Daniela Mercury

O “Pôr do Som” é realizado no dia 1º de janeiro no Farol da Barra

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/12/2025 - 8:36 h
Imagem ilustrativa da imagem Ivete Sangalo é confirmada no Pôr do Som com Daniela Mercury
-

A cantora Ivete Sangalo foi confirmada como convidada especial da edição de 2026 do tradicional “Pôr do Som”, em Salvador. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 19, pela própria Daniela Mercury, durante participação em um show na capital baiana.

A confirmação aconteceu enquanto Daniela se apresentava ao lado do grupo Banjo Novo, na Casa Pia. "Minha irmã Ivete Sangalo vai fazer o Pôr do Som. Vocês não podem perder, começa final da tarde do dia primeiro e eu espero vocês para celebrar a chegada do ano", disse a cantora.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Banda baiana de blues promove jam solidária em Salvador; saiba mais
Claudia Leitte é processada após nova mudança em letras com orixás
Ivete Sangalo e Carlinhos Brown fazem show gratuito em Salvador

O “Pôr do Som” abre oficialmente o calendário cultural do ano em Salvador e será realizado no dia 1º de janeiro, no Farol da Barra. Comandado por Daniela Mercury, o show é gratuito, conta com apoio do Governo da Bahia e reúne diversas atrações culturais.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

daniela mercury Ivete Sangalo Pôr do Som Salvador show gratuito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Av. Dorival Caymmi é interditada após carro colidir e derrubar postes

Play

Vídeo: centenas de peixes são encontrados mortos no Dique do Tororó

Play

Marisqueiras e pescadores recebem vagões adaptados no VLT de Salvador

Play

Da Calçada ao Lobato: VLT faz primeira viagem-teste nesta sexta

x