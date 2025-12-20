Ivete Sangalo é confirmada no Pôr do Som com Daniela Mercury

- Foto: Webert Belicio / Ag. News

A cantora Ivete Sangalo foi confirmada como convidada especial da edição de 2026 do tradicional “Pôr do Som”, em Salvador. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 19, pela própria Daniela Mercury, durante participação em um show na capital baiana.

A confirmação aconteceu enquanto Daniela se apresentava ao lado do grupo Banjo Novo, na Casa Pia. "Minha irmã Ivete Sangalo vai fazer o Pôr do Som. Vocês não podem perder, começa final da tarde do dia primeiro e eu espero vocês para celebrar a chegada do ano", disse a cantora.

O “Pôr do Som” abre oficialmente o calendário cultural do ano em Salvador e será realizado no dia 1º de janeiro, no Farol da Barra. Comandado por Daniela Mercury, o show é gratuito, conta com apoio do Governo da Bahia e reúne diversas atrações culturais.

