Ivete Sangalo é confirmada no Pôr do Som com Daniela Mercury
O “Pôr do Som” é realizado no dia 1º de janeiro no Farol da Barra
Por Victoria Isabel
A cantora Ivete Sangalo foi confirmada como convidada especial da edição de 2026 do tradicional “Pôr do Som”, em Salvador. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 19, pela própria Daniela Mercury, durante participação em um show na capital baiana.
A confirmação aconteceu enquanto Daniela se apresentava ao lado do grupo Banjo Novo, na Casa Pia. "Minha irmã Ivete Sangalo vai fazer o Pôr do Som. Vocês não podem perder, começa final da tarde do dia primeiro e eu espero vocês para celebrar a chegada do ano", disse a cantora.
O “Pôr do Som” abre oficialmente o calendário cultural do ano em Salvador e será realizado no dia 1º de janeiro, no Farol da Barra. Comandado por Daniela Mercury, o show é gratuito, conta com apoio do Governo da Bahia e reúne diversas atrações culturais.
PÔR DO SOM 2026 🚨 @danielamercury acaba de anunciar os convidados desse ano: Geraldo Azevedo, Vânia Abreu e @ivetesangalo! A rainha estava dando uma canja no Banjo Novo na capital baiana. pic.twitter.com/iKTwERiWLi— Central de Fãs Daniela Mercury (@centraldefasDM) December 20, 2025
