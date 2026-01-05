DICAS E ORIENTAÇÕES
Projeto Verão: vai começar musculação? Saiba o que precisa fazer antes
Avaliação ortopédica e cardiovascular são, além de outros cuidados, essenciais antes da sobrecarga de peso
Por Jair Mendonça Jr
A decisão de iniciar a prática de musculação, segundo especialistas, é um grande passo para uma boa qualidade de vida, mas exige atenção nas etapas preparatórias e iniciais. A execução correta dos exercícios, por exemplo, minimiza o risco de lesões.
Leia Também:
Saúde em primeiro lugar
A primeira etapa, e mais importante, é a liberação médica. Um profissional de saúde deve realizar um check-up geral para identificar se existe alguma condição Caso sim, o treino deverá ser adaptado.
A avaliação ortopédica e cardiovascular também é essencial antes de iniciar a sobrecarga de peso.
Treino
Se tiver condições, contrate um profissional de educação física. Esse especialista deve conduzir uma avaliação física inicial para determinar o nível de condicionamento do indivíduo. Todas as academias autorizadas dispõe desse profissional.
O programa de treinamento para iniciantes deve priorizar
- Aprendizado motor: foco na execução técnica dos movimentos.
- Adaptação articular: uso de cargas leves a moderadas.
- Frequência: recomendação de 3 a 4 sessões semanais com tempo de recuperação adequado.
O plano deve ser estruturado para progredir de forma gradual em volume e intensidade.
Alimentação e hidratação
A alimentação e a hidratação são fatores determinantes na resposta do organismo ao estímulo de força. Recomenda-se beber água antes, durante e após o exercício.
A ingestão proteica deve ser ajustada para suportar a síntese proteica muscular. A disponibilidade de carboidratos é necessária para fornecer energia para o esforço. A consulta a um nutricionista pode auxiliar na estruturação do plano alimentar.
Técnica
Durante as sessões iniciais, o praticante deve concentrar-se na forma correta dos exercícios e não na magnitude da carga. A falha técnica é o principal vetor de lesão.
O acompanhamento profissional nas primeiras semanas é um recurso que garante a segurança biomecânica e a ativação muscular específica.
Guia de Atividade Física
O Ministério da Saúde, por meio do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, recomenda as seguintes diretrizes para adultos em 2026:
- Recomendações de Tempo e Intensidade
- Atividade moderada: realizar pelo menos 150 a 300 minutos por semana.
- Atividade vigorosa: realizar pelo menos 75 a 150 minutos por semana, ou uma combinação equivalente de ambas as intensidades.
- Fortalecimento muscular: praticar exercícios que envolvam os principais grupos musculares em 2 ou mais dias da semana.
Orientações adicionais
Recomenda-se evitar longos períodos sentado ou deitado. Uma dica prática é movimentar-se por pelo menos 5 minutos a cada hora de inatividade.
A atividade física pode ser incorporada no tempo livre, no deslocamento (caminhadas ou bicicleta), no trabalho ou nas tarefas domésticas.
O Guia reforça que não existe um limiar mínimo para benefícios; substituir o sedentarismo por qualquer nível de atividade já traz ganhos à saúde.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes