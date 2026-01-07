VEM AÍ!
Música inédita de Marília Mendonça será lançada antes do Carnaval
A artista deixou a canção gravada antes de falecer em um acidente
Por Franciely Gomes
Os fãs de Marília Mendonça ganharão um presente este mês. A equipe da cantora lançará uma faixa inédita, gravada por ela em outubro de 2021, pouco antes do acidente de avião que tirou sua vida, em novembro do mesmo ano.
A revelação foi feita no perfil oficial da artista, que publicou um teaser da canção ‘Você Me Fez Odiar o Carnaval’ nesta segunda-feira, 5. A faixa integrará o álbum póstumo da cantora sertaneja, que tem previsão de lançamento para o fim de janeiro.
Leia Também:
Vale lembrar que a própria Marília já havia anunciado o hit em suas redes sociais. “[…] Fiz uma música para lançar no carnaval e o nome dela é ‘Você me fez odiar o carnaval’ […] ”, escreveu ela na época.
A música faz referência a “Happier Than Ever”, canção de Billie Eilish, e foi composta por Marília Mendonça em parceria com o irmão, João Gustavo, juntamente com Dom Vittor e Matheus.
Confira:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes