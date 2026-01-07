Menu
MÚSICA
VEM AÍ!

Música inédita de Marília Mendonça será lançada antes do Carnaval

A artista deixou a canção gravada antes de falecer em um acidente

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/01/2026 - 21:06 h
A cantora morreu em 2021
A cantora morreu em 2021

Os fãs de Marília Mendonça ganharão um presente este mês. A equipe da cantora lançará uma faixa inédita, gravada por ela em outubro de 2021, pouco antes do acidente de avião que tirou sua vida, em novembro do mesmo ano.

A revelação foi feita no perfil oficial da artista, que publicou um teaser da canção ‘Você Me Fez Odiar o Carnaval’ nesta segunda-feira, 5. A faixa integrará o álbum póstumo da cantora sertaneja, que tem previsão de lançamento para o fim de janeiro.

Leia Também:

Marília Mendonça será homenageada em nova novela da Globo
Bloco Alvorada celebra 51 anos com evento gratuito no Gravatá
Margareth Menezes celebra 25 anos de álbum com show em Salvador

Vale lembrar que a própria Marília já havia anunciado o hit em suas redes sociais. “[…] Fiz uma música para lançar no carnaval e o nome dela é ‘Você me fez odiar o carnaval’ […] ”, escreveu ela na época.

A música faz referência a “Happier Than Ever”, canção de Billie Eilish, e foi composta por Marília Mendonça em parceria com o irmão, João Gustavo, juntamente com Dom Vittor e Matheus.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)

x