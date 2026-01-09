Vem para o Rio? Britney Spears anuncia retorno e surpreende fãs

Anúncio de Britney aconteceu nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome Britney Spears se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Brasil nos últimos dias após ela ser cotada como a possível atração para o megashow da Praia de Copacabana deste ano, no evento Todo Mundo no Rio. Depois disso, a cantora pegou os fãs de surpresa com o anúncio de retorno aos palcos.

Afastada dos palcos desde 2018, Britney usou o Instagram na madrugada desta sexta-feira, 9, para falar sobre a possibilidade de voltar a se apresentar no futuro. Ao compartilhar uma imagem antiga de sua performance no American Music Awards (AMAs) de 2002, quando interpretou a canção ‘Everytime’, a artista comentou sobre o piano branco usado no palco e afirmou que não pretende mais se apresentar em sua terra natal.

“Vou enviar este piano para o meu filho este ano!!! Curiosamente, danço no Instagram para curar coisas no meu corpo que as pessoas nem imaginam. Sim, às vezes é constrangedor… mas passei por momentos difíceis para salvar a minha vida…”, escreveu.

Britney Spears seguiu: “Nunca mais me apresentarei nos Estados Unidos por motivos extremamente delicados, mas espero estar sentada num banquinho, com um coque e uma rosa vermelha no cabelo, me apresentando com o meu filho… no Reino Unido e na Austrália, e muito em breve”.

A cantora destacou que “ele é uma estrela enorme”. “Me sinto muito honrada por estar na presença dele!!! Que Deus te proteja, meu pequeno!!!”, disse Britney, sem revelar com qual dos filhos pretende dividir o palco.

Britney Spears é mãe de Sean Federline, de 20 anos, e Jayden Federline, de 19, frutos de seu conturbado casamento com o rapper e dançarino Kevin Federline, de 47 anos, com quem foi casada entre 2004 e 2007.