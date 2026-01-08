Menu
SHOW

Paulinho Moska apresenta show simbólico inédito em Salvador

Violões feitos com madeiras do Museu Nacional marcam espetáculo inédito

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/01/2026 - 14:56 h
Paulinho Moska desembarca em Salvador para duas apresentações inéditas
Paulinho Moska desembarca em Salvador para duas apresentações inéditas

Paulinho Moska desembarca em Salvador para duas apresentações inéditas do espetáculo “Os Violões Fênix do Museu Nacional”, nos dias 13 e 14 de março, às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio.

Repleto de simbolismo, o show propõe uma experiência que une música, memória e resiliência cultural.

No palco, o cantor e compositor dá voz a dois violões especiais, construídos pelo luthier e bombeiro Davi Lopes a partir de madeiras resgatadas do incêndio que devastou o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018. Os instrumentos se tornam o eixo central do espetáculo, carregando significados que vão além da sonoridade.

A história por trás da reconstrução desses violões é apresentada ao público logo no início do show, com a exibição dos primeiros minutos do documentário “Fênix: o Voo de Davi”, de Vinícius Dônola, João Rocha e Roberta Salomone, disponível no Globoplay. A obra utiliza a canção “Tudo Novo de Novo” como tema principal e funciona como metáfora da capacidade de renascimento da cultura brasileira.

Com os instrumentos que “renasceram das cinzas”, Moska revisita mais de três décadas de carreira solo. Canções como “A Seta e o Alvo”, “Pensando em Você”, “A Idade do Céu”, “Lágrimas de Diamantes”, “Último Dia” e “Muito Pouco” ganham novas camadas de sentido. O repertório inclui ainda “A Dor Traz o Presente”, composição de Pixinguinha que recebeu letra escrita pelo próprio artista.

Mais do que uma apresentação musical, “Os Violões Fênix do Museu Nacional” se propõe como uma experiência sensível e inspiradora, celebrando a força da música e a capacidade de superação do espírito humano.

Sobre Paulinho Moska

Com mais de 30 anos de carreira, Paulinho Moska construiu um legado singular na música brasileira, marcado por letras poéticas e melodias que atravessam gerações. Entre seus sucessos estão 'O Último Dia', 'A Seta e o Alvo', 'Pensando em Você', 'A Idade do Céu', 'Namora Comigo' e 'Somente Nela'.

Ao longo da trajetória, firmou parcerias com nomes como Lenine e o argentino Fito Páez, com quem gravou o álbum Locura Total (2015), indicado ao Grammy Latino. Suas canções também foram gravadas por artistas como Elba Ramalho, Gal Costa, Maria Bethânia, Marina Lima e Ney Matogrosso, além de integrarem trilhas sonoras de novelas.

Moska também se destaca pela versatilidade artística, com projetos audiovisuais como o programa Zoombido (Canal Brasil) e a série documental Tu Casa es Mi Casa (HBO).

Em 2024, foi homenageado como Visitante Ilustre de Montevidéu e realizou turnês internacionais, incluindo apresentações com Mart’nália e participação no Festival Medio y Medio.

Serviços

➡️ Paulinho Moska – Os Violões Fênix do Museu Nacional

▪️Quando: 13 e 14 de março, às 20h

▪️Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

▪️Valores: Plateia – R$200 (inteira) / R$100 (meia); Mezanino – R$170 (inteira) / R$85 (meia)

▪️Vendas: Sympla e bilheteria do teatro

▪️Classificação: Livre

x