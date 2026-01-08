Paulinho Moska apresenta show simbólico inédito em Salvador

Paulinho Moska desembarca em Salvador para duas apresentações inéditas - Foto: Divulgação

Paulinho Moska desembarca em Salvador para duas apresentações inéditas do espetáculo “Os Violões Fênix do Museu Nacional”, nos dias 13 e 14 de março, às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio.

Repleto de simbolismo, o show propõe uma experiência que une música, memória e resiliência cultural.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No palco, o cantor e compositor dá voz a dois violões especiais, construídos pelo luthier e bombeiro Davi Lopes a partir de madeiras resgatadas do incêndio que devastou o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018. Os instrumentos se tornam o eixo central do espetáculo, carregando significados que vão além da sonoridade.

A história por trás da reconstrução desses violões é apresentada ao público logo no início do show, com a exibição dos primeiros minutos do documentário “Fênix: o Voo de Davi”, de Vinícius Dônola, João Rocha e Roberta Salomone, disponível no Globoplay. A obra utiliza a canção “Tudo Novo de Novo” como tema principal e funciona como metáfora da capacidade de renascimento da cultura brasileira.

Com os instrumentos que “renasceram das cinzas”, Moska revisita mais de três décadas de carreira solo. Canções como “A Seta e o Alvo”, “Pensando em Você”, “A Idade do Céu”, “Lágrimas de Diamantes”, “Último Dia” e “Muito Pouco” ganham novas camadas de sentido. O repertório inclui ainda “A Dor Traz o Presente”, composição de Pixinguinha que recebeu letra escrita pelo próprio artista.

Mais do que uma apresentação musical, “Os Violões Fênix do Museu Nacional” se propõe como uma experiência sensível e inspiradora, celebrando a força da música e a capacidade de superação do espírito humano.

Sobre Paulinho Moska

Com mais de 30 anos de carreira, Paulinho Moska construiu um legado singular na música brasileira, marcado por letras poéticas e melodias que atravessam gerações. Entre seus sucessos estão 'O Último Dia', 'A Seta e o Alvo', 'Pensando em Você', 'A Idade do Céu', 'Namora Comigo' e 'Somente Nela'.

Ao longo da trajetória, firmou parcerias com nomes como Lenine e o argentino Fito Páez, com quem gravou o álbum Locura Total (2015), indicado ao Grammy Latino. Suas canções também foram gravadas por artistas como Elba Ramalho, Gal Costa, Maria Bethânia, Marina Lima e Ney Matogrosso, além de integrarem trilhas sonoras de novelas.

Moska também se destaca pela versatilidade artística, com projetos audiovisuais como o programa Zoombido (Canal Brasil) e a série documental Tu Casa es Mi Casa (HBO).

Em 2024, foi homenageado como Visitante Ilustre de Montevidéu e realizou turnês internacionais, incluindo apresentações com Mart’nália e participação no Festival Medio y Medio.