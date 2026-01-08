Cantor baiano relata racismo em salão de Salvador: “Tenho nojo"

Oh Polêmico denunciou ter sido vítima de racismo dentro de um salão de beleza em Salvador - Foto: Divulgação

O cantor baiano Oh Polêmico denunciou ter sido vítima de racismo dentro de um salão de beleza em Salvador, na última terça-feira, 6. Segundo o artista, uma cliente do estabelecimento passou a proferir ofensas racistas direcionadas a ele enquanto aguardava atendimento.

O episódio ocorreu quando o pagodeiro acompanhava a namorada, a influenciadora Giuliana Rizzuto, e aproveitou para fazer as unhas.

Tudo sobre Música em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o relato, o ambiente era tranquilo até a chegada de uma mulher desconhecida, que se sentou próxima ao casal e iniciou comentários preconceituosos.

Ao relembrar a situação, o cantor afirmou ter ouvido declarações explícitas. “Nas palavras dela: Não gosto de homem preto, tenho nojo de homem preto, sou racista”, relatou. As falas causaram indignação entre as funcionárias do salão e também entre os presentes.

Apesar da gravidade do episódio, Oh Polêmico disse que optou por não reagir no momento. “Não sei se ela estava afim de procurar algum tipo de problema. Se ela estava futucando [sic] para procurar problema, ela não ia achar. Eu tinha até motivos para repreender ela ali na hora, falar e debater, mas, família, eu amadureci muito, não sou mais o cara que fica ali rebatendo”, explicou.

Giuliana chegou a discutir com a mulher, mas foi contida pelo cantor para evitar que a situação se agravasse. A autora das ofensas não foi identificada, e até o momento não há confirmação se o artista pretende registrar boletim de ocorrência.