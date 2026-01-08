Menu
POLÊMICA

Cantor baiano relata racismo em salão de Salvador: “Tenho nojo"

Artista diz ter sido alvo de ofensas enquanto acompanhava a namorada

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

08/01/2026 - 14:12 h
Oh Polêmico denunciou ter sido vítima de racismo dentro de um salão de beleza em Salvador
Oh Polêmico denunciou ter sido vítima de racismo dentro de um salão de beleza em Salvador

O cantor baiano Oh Polêmico denunciou ter sido vítima de racismo dentro de um salão de beleza em Salvador, na última terça-feira, 6. Segundo o artista, uma cliente do estabelecimento passou a proferir ofensas racistas direcionadas a ele enquanto aguardava atendimento.

O episódio ocorreu quando o pagodeiro acompanhava a namorada, a influenciadora Giuliana Rizzuto, e aproveitou para fazer as unhas.

De acordo com o relato, o ambiente era tranquilo até a chegada de uma mulher desconhecida, que se sentou próxima ao casal e iniciou comentários preconceituosos.

Leia Também:

BaianaSystem vira alvo de críticas após anúncio em camarote; entenda
Música inédita de Marília Mendonça será lançada antes do Carnaval
Marília Mendonça será homenageada em nova novela da Globo

Ao relembrar a situação, o cantor afirmou ter ouvido declarações explícitas. “Nas palavras dela: Não gosto de homem preto, tenho nojo de homem preto, sou racista”, relatou. As falas causaram indignação entre as funcionárias do salão e também entre os presentes.

Apesar da gravidade do episódio, Oh Polêmico disse que optou por não reagir no momento. “Não sei se ela estava afim de procurar algum tipo de problema. Se ela estava futucando [sic] para procurar problema, ela não ia achar. Eu tinha até motivos para repreender ela ali na hora, falar e debater, mas, família, eu amadureci muito, não sou mais o cara que fica ali rebatendo”, explicou.

Giuliana chegou a discutir com a mulher, mas foi contida pelo cantor para evitar que a situação se agravasse. A autora das ofensas não foi identificada, e até o momento não há confirmação se o artista pretende registrar boletim de ocorrência.

Episódio ocorreu quando o pagodeiro acompanhava a namorada
Episódio ocorreu quando o pagodeiro acompanhava a namorada | Foto: Reprodução | Instagram

Ver todas

x