HOME > ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Carro da cantora Alcione é roubado no Rio de Janeiro

Artista não estava dentro do veículo no momento do assalto

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

08/01/2026 - 16:21 h
Alcione foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro
Alcione foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro -

Alcione foi vítima de um assalto no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira,8. O carro da cantora foi roubado na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte da cidade, o que gerou preocupação entre fãs da artista.

De acordo com informações do Metrópoles, Alcione não estava no veículo no momento do crime. Apenas o motorista conduzia o carro e, segundo a assessoria da cantora, ele passa bem.

O automóvel, um BYD de cor cinza, ainda não foi localizado. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Andressa Urach aciona a Justiça após ataques sobre conteúdo com filho
Harry Potter baiano recebe punição da Warner Bros e abandona nome
Cantor se apresenta para plateia vazia e recebe apoio de famosos

Nas redes sociais, o episódio também gerou repercussão, com comentários irônicos de alguns usuários. Entre as mensagens, houve menções de cunho político e religioso, o que provocou debate entre internautas.

“Po, da Alcione? A dona da macumbinha mais poderosa do Brasil?”, ironizou um. Outro comentou: “O amado da Alcione, Alexandre de Moraes, vai mandar os meninos devolverem o carro”.

Alcione na Arena A TARDE

A rainha do samba, Alcione, desembarca em solo baiano com o novo projeto “Samba de Classe”. O show acontece neste sábado,10, na Arena A TARDE, e marca a primeira edição do evento, que promete valorizar grandes nomes da música popular brasileira. A noite ainda conta com a participação especial de Nelson Rufino, um dos grandes nomes do samba baiano.

Com muito suingue e brasilidade, Marrom abre um projeto que tem como objetivo reunir artistas consagrados da Música Popular Brasileira (MPB) em apresentações de alta qualidade musical. Em Salvador, o espetáculo já figura entre os principais destaques da agenda cultural do fim de semana.

Tags:

Alcione famosos roubo de carro

x