Visite Maraú: cidade baiana lança plataforma inovadora para turistas

Prefeitura de Maraú - Foto: Divulgação

O município de Maraú consolidou um novo patamar na gestão pública ao unir inovação, tecnologia e sustentabilidade. Por meio da Secretaria de Turismo, a prefeitura lançou a plataforma Visite Maraú, um portal digital integrado que centraliza informações, experiências e serviços turísticos, fortalecendo a competitividade do destino no cenário nacional e internacional.

Visite Maraú: nova vitrine do destino

A plataforma Visite Maraú funciona como um ecossistema completo para o viajante. Com conteúdos multilíngues e integração com as redes sociais, o portal facilita o planejamento da viagem e qualifica a experiência do usuário.

Para os empreendedores locais, o site oferece uma área de cadastro permitindo que hotéis, pousadas e agências ganhem visibilidade.

Um dos grandes diferenciais tecnológicos do projeto é a integração com o Voucher Único. A iniciativa padroniza a oferta de serviços turísticos na região, permitindo:

Agendamento online de passeios e serviços por data específica.

Emissão de vouchers digitais imediatos.

Pagamentos via Pix, cartão de crédito ou boleto.

O secretário de Turismo da cidade, Hagmar Madeira, comemorou a iniciativa.

“A tecnologia é uma grande aliada para o desenvolvimento seguro e sustentável de Maraú, afirma o secretário de Turismo, Hagmar Madeira. Além de facilitar o acesso à informação para turistas, o Visite Maraú vai contar com conteúdos multilíngues, integração com as redes sociais oficiais do destino e uma área de cadastro para empreendimentos turísticos. Para a gestão pública, a plataforma vai disponibilizar dashboards inteligentes, que permitirão o monitoramento de indicadores, o planejamento estratégico e a tomada de decisões baseada em dados.

Destino Turístico Inteligente

A iniciativa posiciona Maraú como um Destino Turístico Inteligente (DTI). Para a gestão pública, o sistema gera dashboards, isto é, painéis de controle, com indicadores em tempo real.

Isso permite que a prefeitura tome decisões baseadas em dados concretos, monitorando o fluxo de visitantes e o impacto econômico no município.

O prefeito Dr. Ravan Barcelos (PSD) reforça a importância estratégica da mudança. “Precisamos colocar Maraú na prateleira certa do turismo. Nosso município é um destino para o mundo. O turismo inteligente já é uma realidade e vamos implantá-lo com sucesso.”