Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TURISMO INTELIGENTE

Visite Maraú: cidade baiana lança plataforma inovadora para turistas

Portal digital centraliza informações e serviços turísticos da cidade

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/01/2026 - 14:28 h
Prefeitura de Maraú
Prefeitura de Maraú -

O município de Maraú consolidou um novo patamar na gestão pública ao unir inovação, tecnologia e sustentabilidade. Por meio da Secretaria de Turismo, a prefeitura lançou a plataforma Visite Maraú, um portal digital integrado que centraliza informações, experiências e serviços turísticos, fortalecendo a competitividade do destino no cenário nacional e internacional.

Visite Maraú: nova vitrine do destino

A plataforma Visite Maraú funciona como um ecossistema completo para o viajante. Com conteúdos multilíngues e integração com as redes sociais, o portal facilita o planejamento da viagem e qualifica a experiência do usuário.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para os empreendedores locais, o site oferece uma área de cadastro permitindo que hotéis, pousadas e agências ganhem visibilidade.

Um dos grandes diferenciais tecnológicos do projeto é a integração com o Voucher Único. A iniciativa padroniza a oferta de serviços turísticos na região, permitindo:

  • Agendamento online de passeios e serviços por data específica.
  • Emissão de vouchers digitais imediatos.
  • Pagamentos via Pix, cartão de crédito ou boleto.

Leia Também:

Prefeitura de Maraú proíbe cobrança de consumação mínima nas praias
Prefeitura de Maraú pede empréstimo milionário e divide opiniões
Licitação de R$ 65 milhões da Prefeitura de Maraú é suspensa
Turista mineiro é encontrado morto em praia de Maraú

O secretário de Turismo da cidade, Hagmar Madeira, comemorou a iniciativa.

“A tecnologia é uma grande aliada para o desenvolvimento seguro e sustentável de Maraú, afirma o secretário de Turismo, Hagmar Madeira. Além de facilitar o acesso à informação para turistas, o Visite Maraú vai contar com conteúdos multilíngues, integração com as redes sociais oficiais do destino e uma área de cadastro para empreendimentos turísticos. Para a gestão pública, a plataforma vai disponibilizar dashboards inteligentes, que permitirão o monitoramento de indicadores, o planejamento estratégico e a tomada de decisões baseada em dados.

Destino Turístico Inteligente

A iniciativa posiciona Maraú como um Destino Turístico Inteligente (DTI). Para a gestão pública, o sistema gera dashboards, isto é, painéis de controle, com indicadores em tempo real.

Isso permite que a prefeitura tome decisões baseadas em dados concretos, monitorando o fluxo de visitantes e o impacto econômico no município.

O prefeito Dr. Ravan Barcelos (PSD) reforça a importância estratégica da mudança. “Precisamos colocar Maraú na prateleira certa do turismo. Nosso município é um destino para o mundo. O turismo inteligente já é uma realidade e vamos implantá-lo com sucesso.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Maraú Turismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura de Maraú
Play

Luciano Ribeiro revela missão na Alba: "Honrar legado de Alan Sanches"

Prefeitura de Maraú
Play

Jovem tetraplégico mexe os braços após tratamento revolucionário

Prefeitura de Maraú
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

Prefeitura de Maraú
Play

Vídeo: grande incêndio atinge área próxima a estação de metrô em Salvador

x