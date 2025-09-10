Menu
DÍVIDA

Prefeitura de Maraú pede empréstimo milionário e divide opiniões

Dr. Ravan (PSD) enviou proposta à Câmara Municipal para contrair empréstimo de R$ 21 milhões de reais junto à Desenbahia

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/09/2025 - 11:18 h
Ravan
Ravan -

O prefeito de Maraú, Dr. Ravan (PSD), enviou uma proposta à Câmara Municipal para contratar um empréstimo de R$ 21 milhões de reais junto a Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A (Desenbahia).

O projeto já tinha sido colocado em pauta no último mês de agosto, porém foi retirado e agora volta para análise e votação na Câmara Municipal, nesta quarta-feira, 10.

Dr. Ravan justificou o empréstimo para a realização de obras de infraestrutura urbana, saneamento, resíduos sólidos, energia solar, revitalização de espaços públicos, mobilidade urbana e a construção de um centro administrativo.

Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura de Maraú pede empréstimo milionário e divide opiniões

No município, a população contesta o provável endividamento dos cofres municipais.

"Sangrar os cofres para resolver os problemas do município só é válido quando dá resultado e não é o que vemos por aqui ultimamente", disse um munícipe.

"É licitação em cima de licitação com irregularidades e haja gastos com empresas, as quais não dão retorno ao município", disse outro morador.

Licitação suspensa

Um processo licitatório, estimado em R$ 65,4 milhões, da Prefeitura de Maraú, foi suspenso pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA), nesta terça-feira, 12, após medida cautelar.

A licitação tinha como objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços administrativos, gerais e funções especializadas, por intermédio da cessão de mão de obra, para atender secretarias e órgãos públicos municipais.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Maraú e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

COFRES PÚBLICOS dívida Dr. Ravan empréstimo Maraú pedido PREFEITURA

x