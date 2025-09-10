Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESVIOS

Prefeito de Tanque Novo é acusado de não repassar recursos do Fundef

Paulo Ricardo Bonfim Carneiro (PP) não rateou os 60% do valor devido aos professores

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

10/09/2025 - 10:15 h
Prefeito de Tanque Novo, Paulo Ricardo Bonfim Carneiro (PP)
Prefeito de Tanque Novo, Paulo Ricardo Bonfim Carneiro (PP) -

O prefeito do município de Tanque Novo, Paulo Ricardo Bonfim Carneiro (PP), é acusado pelo Ministério Público Federal, de “desvio e má aplicação dos recursos do Fundef. A denúncia veio com a representação do Diretório Municipal do Partido Verde no Ministério Público Federal.

O município recebeu, em junho de 2023, R$ 32.017.723,33 em recursos do antigo Fundef, após vitória na Justiça contra a União, por intermédio dos precatórios, “cuja aplicação encontra-se vinculada à manutenção e desenvolvimento da Educação Básica”

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Entenda como empresário lucrou R$ 40 mil por dia vendendo munição ao CV
Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF
Presidente da CBF detona arbitragem, polícia e até gandulas da Bolívia

Improbidade administrativa

De acordo com a denúncia, o não cumprimento das metas e a destinação irregular configuram, em tese, ato de improbidade administrativa, dano ao erário e possível prática de crime de responsabilidade, além de afronta a determinações do Tribunal de Contas da União (TCU) e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O município de Tanque Novo publicou, em dezembro de 2023, o Plano de Aplicação dos Recursos dos Precatórios do Fundef, o qual previa a utilização de R$ 4.144.095,84, o equivalente a 40% do valor principal, em obras e investimentos estruturantes na rede municipal de ensino.

“O dinheiro entrou diretamente nas contas da Prefeitura, cabendo ao gestor municipal aplicar os valores na educação. No entanto, a vistoria cidadã e registros fotográficos comprovam que diversas ações não foram executadas, mesmo após esgotados os prazos previstos", afirma a denúncia.

Obras não realizadas

Entre as obras e serviços não executados, se destacam a construção do CAEEM, no valor de RS 500 mil reais, reforma, ampliação ou construção de nova escola na comunidade de Jacaré, no valor de R$ 350 mil reais, construção de muro e pavimentação da Escola Municipal de Lagoa Nova, no valor de R$ 150 mil reais, cobertura das quadras nas comunidades de Murici e Vereda Funda, no valor de R$ 200 mil reais cada, troca do telhado do grupo escolar Raquel Pereira, no valor de R$ 100 mil reais, troca do telhado da Escola Municipal Teotônio Marques, também no valor de R$ 100 mil reais, cobertura e entrada principal da Escola Raulindo Cardoso Pimenta, no valor de R$ 200 mil reais e climatização das escolas no valor de R$ 300 mi reais.

Fotos anexadas ao processo, comprovam o estado de abandono e inexistência das obras. Ainda de acordo com os denunciantes, R$ 14.067.290,60 referem-se aos juros do precatório que ficou sob responsabilidade da Prefeitura.

De acordo com a denúncia, o prefeito não rateou os 60% desse valor devido aos professores e nunca teve o destino esclarecido para a população. Aponta ainda a denúncia, que o CAEEM segue em prédio alugado, as quadras continuam sem cobertura e as reformas e climatizações não foram realizadas.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Tanque Novo e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

denúncia desvios Ministério Público Federal Paulo Ricardo Bonfim Carneiro Precatórios PREFEITURA recursos Tanque Novo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeito de Tanque Novo, Paulo Ricardo Bonfim Carneiro (PP)
Play

Revolta em Catu: prefeitura exibe filme com sexo em evento Infantil

Prefeito de Tanque Novo, Paulo Ricardo Bonfim Carneiro (PP)
Play

Caso Tronox: Vereador tenta barrar A TARDE em comissão. Veja vídeo

Prefeito de Tanque Novo, Paulo Ricardo Bonfim Carneiro (PP)
Play

Precariedade de estádio deixa Cruz das Almas sem casa no Intermunicipal

Prefeito de Tanque Novo, Paulo Ricardo Bonfim Carneiro (PP)
Play

Hospital na Bahia não cumpre prazo e aparelho permanece sem funcionar

x