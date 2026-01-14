Prefeitura de Maraú proíbe cobrança de consumação mínima nas praias

Maraú, no Baixo Sul da Bahia, cenário de belezas naturais - Foto: Divulgação / Prefeitura de Maraú

Barracas de praia de Maraú, no baixo sul da Bahia, não poderão mais exigir consumo obrigatório de clientes que queiram usar mesas, cadeiras ou guarda-sóis na faixa de areia. A proibição consta em decreto publicado nesta semana pela prefeitura e já está em vigor.

A norma alcança pontos turísticos como:

Barra Grande;

Taipu de Dentro;

Taipu de Fora;

Ponta do Mutá;

Algodões, destinos bastante procurados durante o verão.

A partir de agora, comerciantes estão impedidos de impor qualquer tipo de pagamento obrigatório — seja valor mínimo, taxa ou cobrança antecipada — como condição para o uso de estruturas instaladas na areia.

Com isso, o visitante pode apenas sentar ou alugar o equipamento, sem necessidade de consumir bebidas ou alimentos do estabelecimento.

Evitar conflitos

Segundo o município, a decisão busca evitar conflitos entre turistas e comerciantes, após episódios registrados em diferentes regiões do país. Um dos casos citados envolveu agressões a visitantes em Porto de Galinhas, em Pernambuco, durante discussão sobre cobrança de cadeiras de praia.

O decreto reafirma que a faixa de areia é um espaço público e não pode ser tratada como extensão privada dos estabelecimentos comerciais. A prefeitura destaca que a autorização para exploração econômica do local é temporária e não dá direito à exclusividade sobre o uso do espaço.

A medida também segue o entendimento do Código de Defesa do Consumidor, que considera ilegal a exigência de consumação mínima e outras práticas que limitem o acesso do cliente a produtos ou serviços.

Entre as condutas vetadas estão:

Vincular o uso de mesas e cadeiras à compra de itens do cardápio;

Cobrar valores mínimos ou impor consumo obrigatório;

Exigir pagamento antecipado para permanência na areia.

O texto deixa claro que qualquer pessoa pode ocupar a faixa de areia e utilizar os mobiliários disponíveis, desde que respeite as regras de convivência e segurança definidas pelo município.

O descumprimento pode resultar em punições que vão de advertência e multa até a suspensão ou perda do alvará, além da retirada dos equipamentos instalados de forma irregular. A fiscalização será feita por órgãos municipais, com possibilidade de apoio das forças de segurança.

A prefeitura ressalta que acordos livres entre clientes e barracas continuam permitidos, desde que não sejam impostos de forma obrigatória.

Medida se espalha pelo litoral baiano

Além de Maraú, outros municípios da Bahia adotaram normas semelhantes.