Fábrica da Petrobras em Camaçari retoma produção de fertilizantes

Fafen de Camaçari será reaberta ainda neste mês. - Foto: Divulgação / Petrobras

O mês de janeiro marca um avanço importante na retomada das fábricas de fertilizantes nitrogenados no Nordeste. A fábrica de fertilizantes nitrogenados da Bahia (Fafen-Ba) teve a manutenção concluída no mês passado e agora está em comissionamento de partida, com expectativa de início da produção de ureia até o final de janeiro, informou a Petrobras.

A planta que fica em Camaçari, pode produzir 1.300 toneladas por dia de ureia, o que corresponde a 5% do mercado nacional. A operação contempla também os Terminais Marítimos de Amônia e Ureia no Porto de Aratu, na cidade Candeias.

Já em Sergipe, a unidade, que já vinha produzindo amônia desde 31 de dezembro, iniciou a produção de ureia em 3 de janeiro. A fábrica localizada no município de Laranjeiras, tem capacidade de produzir 1.800 toneladas por dia de ureia, equivalente a 7% do mercado nacional.

Juntas, as plantas vão produzir amônia, ureia e ARLA 32 (Agente Redutor Líquido Automotivo), com investimentos iniciais de R$ 38 milhões em cada uma. A retomada das Fafens já está gerando 1.350 empregos diretos e 4.050 indiretos.

“As duas Fafens, juntamente com a Araucária Nitrogenados S.A (ANSA), outra fábrica nacional de fertilizantes da Petrobras, instalada no Paraná, responderão por 20% de toda a demanda de ureia do Brasil. A nossa expectativa é elevar a produção nacional para 35% nos próximos anos, com uma nova planta em construção no Mato Grosso do Sul”, projeta o diretor de Processos Industriais e Produtos da Petrobras, William França.

A produção de nitrogenados das Fábricas vai contribuir principalmente para recuperar a capacidade nacional de insumos estratégicos para o agronegócio, com ureia fertilizante e ureia para alimentação de ruminantes, podendo também atender às indústrias têxtil, de tintas e de papel e celulose.

Retomada

A fábrica havia sido desligada pela Petrobras em março de 2018, como parte do plano de desinvestimentos da estatal. À época do fechamento, anunciado em 2018, a Petrobras alegou falta de competitividade da unidade e altos custos operacionais.

Em novembro de 2021, a Fafen chegou a ser reaberta, com expectativa de geração de cerca de 500 empregos. Em 2020, a unidade foi adquirida pelo Grupo Unigel e recebeu cerca de R$ 95 milhões em investimentos. O contrato foi desfeito em 2023, e desde então, a fábrica ficou fechada, em hibernação.