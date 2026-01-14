Estudantes têm até sexta-feira para complementar inscrição do Fies

Complementações podem ser feitas até a sexta-feira, 16 - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

A partir desta quarta-feira, 14, os estudantes que tiveram a inscrição postergada nos processos seletivos de 2025 podem complementar seus dados no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026. O prazo vai até esta sexta-feira, 16. Quem não regularizar a situação corre o risco de perder o financiamento.

A complementação deve ser realizada através do sistema Fies Seleção utilizando CPF e senha cadastrados na conta gov.br. Além disso, é necessário validar toda a documentação exigida na instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado. A entrega pode ser feita de forma física ou eletrônica à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), dentro do prazo máximo de cinco dias úteis.

Após a validação, as informações também precisam ser confirmadas por um agente financeiro, que terá até dez dias contados a partir do terceiro dia útil após a entrega, para efetivar a contratação do financiamento, conforme a disponibilidade. Todos os requisitos, prazos e procedimentos foram publicados em edital do Ministério da Educação no dia 8 de janeiro.

O Fies

Desde sua criação em 2001, o Fies tem possibilitado que estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior financiem seus cursos, desde que as universidades tenham aderido ao programa e sejam avaliadas positivamente pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Para se candidatar, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, obtendo pontuação mínima de 450 pontos e sem zerar a redação.

O programa também reserva metade das vagas para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), por meio do Fies Social, que pode cobrir até 100% dos custos do curso.