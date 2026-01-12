Jerônimo inicia ano letivo com abertura de matrículas e entrega de escola

Jerônimo durante discurso na entrega do Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro Jardim Armação. - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O primeiro passo do ano letivo de 2026 na Rede Pública Estadual de Ensino da Bahia foi dado nesta segunda-feira, 12, com a abertura das matrículas para os estudantes que não fizeram a renovação em novembro de 2025.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve em agenda, acompanhado da secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, além de outras autoridades, na entrega das obras de requalificação e modernização do Colégio Pedro Calmon, em Salvador, que funcionará dentro do modelo de ensino em tempo integral, como tem sido feito com os equipamentos no estado.

Durante a entrega, Jerônimo frisou a necessidade de investir na expansão do modelo integral, com escolas de última geração e com espaços como teatro, laboratório e quadra poliesportiva, não somente em Salvador, mas em todas os municípios baianos.

Jerônimo também defendeu a adoção de projetos como o 'Férias na Escola', que consiste em uma série de atividades para estudantes no ambiente escolar durante o período de férias.

"Eu também quero, lá no menor município do nosso estado, ter uma escola de qualidade. Se você chegar em Jeremoabo, que muitos daqui talvez não ouviram falar ou não sabem de onde é que fica, e vai lá que tem uma escola dessa. Vai lá que tem um campus de universidade, isso para os indígenas, para os negros, para os pobres, para os rurais. Essa é a democracia que nós estamos tratando quando a gente fala de escolas abertas nas férias. É para a gente criar em nós a autoestima, criar em nós um gosto, um prazer, uma paixão pela escola", afirmou o governador ao discursar.

Entrega de equipamentos e abertura das matrículas

Presente na agenda com Jerônimo, Rowenna Brito falou, em conversa com a imprensa, sobre a entrega dos equipamentos de educação em todo o estado, e sobre a abertura das matrículas, que vão até o dia 20 deste mês.

Para fazer a matrícula, basta o estudante acessar o ba.gov.br, onde é realizado todo o cadastro, sem a necessidade da presença física em nenhuma unidade escolar.

"O ano letivo, com professores e professoras, volta dia 9 de fevereiro, e os professores chegando numa escola como essa com cores, com a cara da comunidade escolar, faz toda a diferença para ter um ano animado. A gente está agora no período de matrícula da rede estadual, de hoje, dia 12, até o dia 20, a matrícula está aberta para que os estudantes que não renovaram a matrícula lá em novembro possam se matricular. Novos estudantes que estão vindo das redes municipais, que estão vindo das redes privadas, a gente tem vaga em todas as escolas da rede estadual da Bahia", afirmou Rowenna, que completou.

"Na Bahia toda tem vaga para os estudantes, não precisa ir para a porta da escola para ficar em fila, fazer fila. É só acessar a plataforma ba.gov.br, fazer o seu cadastro e escolher a escola que você quer que seu filho estude, que você estude, que tem vaga nessa unidade escolar. Eu fico muito feliz da gente poder fazer isso, entregar a escola nas férias. Olha como isso é interessante, assim, ao longo da minha vida inteira, as férias, a gente via a escola fechada, e a gente está revertendo essa lógica aqui na Bahia, nas férias", pontuou a secretária de Educação.