HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Segurança: nova Rodoviária de Salvador terá policiamento 24 horas

Esquema prevê presença permanente da PM, postos estratégicos e monitoramento por câmeras

Luan Julião

Por Luan Julião

12/01/2026 - 12:48 h
Esquema de segurança funcionará 24 horas com apoio de tecnologia e equipes fixas
Esquema de segurança funcionará 24 horas com apoio de tecnologia e equipes fixas -

A Nova Rodoviária de Salvador contará com policiamento 24 horas por dia, garantindo segurança contínua para passageiros e profissionais que utilizam o terminal. A medida foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues, na manhã desta segunda-feira, 12, durante a entrega da chave do novo complexo.

Para assegurar a atuação permanente, será implantada uma Companhia destacada do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Cajazeiras). O esquema inclui ainda um posto avançado na área do estacionamento, um posto do Batalhão de Policiamento Turístico (Beptur) no espaço interno, além de equipes policiais e uma viatura exclusiva para atender ocorrências dentro do terminal.

A Secretaria da Segurança Pública informou que está em análise a instalação de uma Delegacia Territorial na nova rodoviária. O Departamento de Polícia Técnica também terá presença no local, com equipe atuando na unidade do SAC, responsável pela emissão de carteiras de identidade.

Segundo o secretário da Segurança em exercício, Marcel de Oliveira, o reforço da segurança será ampliado com a instalação de câmeras de Reconhecimento Facial, integradas ao Centro de Controle Operacional do terminal, permitindo o monitoramento permanente de toda a área do complexo.

Nova rodoviária

Localizada às margens da BR-324, a nova rodoviária da capital baiana vai contar com mais de 370 linhas de ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais. O terminal também estará integrado à Estação Águas Claras do Metrô e, futuramente, ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Implantada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), o terminal rodoviário ocupa uma área total de 127 mil metros quadrados, com 41 mil metros quadrados de área construída. O complexo dispõe ainda de estacionamento com capacidade para mais de 700 veículos, mais de 230 espaços comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Infraestrutura Urbana nova rodoviária parceria público-privada Policiamento 24 horas segurança pública transporte público

