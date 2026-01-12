POLÍCIA
Adolescente de 13 anos é decapitado após sequestro em Salvador
Crime ocorreu no final de linha do bairro do Resgate
Por Victoria Isabel
Um adolescente de 13 anos foi brutalmente assassinado após ser sequestrado na noite do último domingo, 11, em Salvador. A vítima identificada a partir das iniciais R.X.O.F, teve o corpo encontrado na localidade conhecida como Arena F7, no final de linha do bairro do Resgate.
De acordo com informações preliminares, o adolescente teria sido levado por criminosos para uma área de mata, onde foi morto com golpes de arma branca e decapitado. Ainda segundo relatos iniciais, a motivação do crime pode estar relacionada a uma foto em que o jovem teria feito um sinal associado a uma facção rival, contudo, as forças de segurança não confirmam a versão.
Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após denúncia de um corpo encontrado na região. No local, os policiais constataram o óbito, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia.
Segundo a Polícia Civil, a 2ª Delegacia de Homicídios de Salvador investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências seguem em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.
