POLÍCIA
POLÍCIA

Adolescente de 13 anos é decapitado após sequestro em Salvador

Crime ocorreu no final de linha do bairro do Resgate

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/01/2026 - 12:13 h | Atualizada em 12/01/2026 - 12:31
Imagem ilustrativa da imagem Adolescente de 13 anos é decapitado após sequestro em Salvador
-

Um adolescente de 13 anos foi brutalmente assassinado após ser sequestrado na noite do último domingo, 11, em Salvador. A vítima identificada a partir das iniciais R.X.O.F, teve o corpo encontrado na localidade conhecida como Arena F7, no final de linha do bairro do Resgate.

De acordo com informações preliminares, o adolescente teria sido levado por criminosos para uma área de mata, onde foi morto com golpes de arma branca e decapitado. Ainda segundo relatos iniciais, a motivação do crime pode estar relacionada a uma foto em que o jovem teria feito um sinal associado a uma facção rival, contudo, as forças de segurança não confirmam a versão.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após denúncia de um corpo encontrado na região. No local, os policiais constataram o óbito, isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da perícia.

Segundo a Polícia Civil, a 2ª Delegacia de Homicídios de Salvador investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, e diligências seguem em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

x