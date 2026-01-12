POLÍCIA
Policial militar é morto a tiros durante briga em barraca de praia
Além do agente, outro homem foi baleado e socorrido
Por Victoria Isabel
Um policial militar de folga foi morto a tiros durante uma briga na área externa de uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, na noite deste domingo, 11. Além do agente, outro homem foi baleado e socorrido.
A câmera de segurança do estabelecimento registrou o momento do crime. As imagens mostram o momento em que o PM, que não teve a identidade informada, se desentendeu com o suspeito. Antes de atirar, o homem deu um tapa no rosto do militar.
Em nota publicada nas redes sociais, a Sunrise Beach Club, onde o crime aconteceu, informou que a briga que resultou na morte do policial ocorreu na fila de acesso da barraca.
"O episódio ocorreu integralmente na área externa, antes do acesso ao estabelecimento, e os protocolos de controle e segurança da casa atuam justamente para impedir a entrada de objetos ou armas que coloquem em risco a integridade do público, colaboradores e da operação. A Sunrise Beach Club lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com as famílias e com todas as pessoas afetadas e manifesta pesar diante da gravidade dos fatos", diz um trecho da nota do estabelecimento
Conforme a Secretaria da Segurança, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense foram chamadas para atender a ocorrência de homicídio doloso.
