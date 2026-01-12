Menu
POLÍCIA
CRIME

Segurança é morto em bar na Bahia após discussão entre colega e cliente

Homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/01/2026 - 8:28 h
Um segurança de 59 anos foi morto a tiros, após discussão em um bar, neste domingo, 11, no municípioFeira de Santana, no centro-norte da Bahia. Marcos Antônio Leal Lima trabalhava no estabelecimento, localizado na Avenida Francisco Fraga Maia.

Informações preliminares apontavam que ele teria sido vítima de tiros, no entanto, ao portal A TARDE, a Polícia Militar afirmou que Marcos foi ferido por uma arma branca.

Segundo a Polícia Civil, também em nota enviada ao site, informou que a vítima foi atingida durante uma discussão entre outro segurança do local e um cliente.

Marcos Antônio chegou a ser socorrido por populares para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

Jovem é morto a tiros em briga durante festa de aniversário na Bahia
Empresário baiano desaparecido há 18 dias é encontrado morto
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto dentro da própria casa

A investigação

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o desentendimento. A identidade do agressor também não foi revelada, tampouco se ele era o cliente ou o colega de trabalho da vítima.

Guias para remoção e perícia foram expedidas e imagens de videomonitoramento e depoimentos de testemunhas irão contribuir para o esclarecimento do fato e a responsabilização dos envolvidos. A PC investiga o caso.

arma branca discussão feira de santana HOMICÍDIO investigação policial Segurança

x