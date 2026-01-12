Segurança é morto em bar na Bahia após discussão entre colega e cliente

As investigações apontam que a suspeita atuava aplicando golpes relacionados a empréstimos consignado - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um segurança de 59 anos foi morto a tiros, após discussão em um bar, neste domingo, 11, no municípioFeira de Santana, no centro-norte da Bahia. Marcos Antônio Leal Lima trabalhava no estabelecimento, localizado na Avenida Francisco Fraga Maia.

Informações preliminares apontavam que ele teria sido vítima de tiros, no entanto, ao portal A TARDE, a Polícia Militar afirmou que Marcos foi ferido por uma arma branca.

Segundo a Polícia Civil, também em nota enviada ao site, informou que a vítima foi atingida durante uma discussão entre outro segurança do local e um cliente.

Marcos Antônio chegou a ser socorrido por populares para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

A investigação

Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o desentendimento. A identidade do agressor também não foi revelada, tampouco se ele era o cliente ou o colega de trabalho da vítima.

Guias para remoção e perícia foram expedidas e imagens de videomonitoramento e depoimentos de testemunhas irão contribuir para o esclarecimento do fato e a responsabilização dos envolvidos. A PC investiga o caso.