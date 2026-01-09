EX-TUTOR DE ANDREAS
Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto dentro da própria casa
Corpo de Miguel Abdalla foi encontrado já em estado de decomposição
Por Gustavo Nascimento
O tio materno de Suzane von Richthofen, Miguel Abdalla, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 9, dentro da casa em que morava, no bairro de Vila Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), não havia sinais de arrombamento na porta e a morte se deu por causas naturais.
O corpo do homem de 76 anos, que morava sozinho e não dava sinais há dois dias, foi encontrado já em estado de decomposição. O caso foi registrado pela Polícia Civil no 27º Distrito Policial (Moema).
Relação conturbada com Suzane von Richthofen
Miguel Abdalla era médico e foi o tutor do irmão de Suzane, Andreas, além de ter sido o ex-inventariante dos bens da irmã Marísia e do cunhado Manfred Richthofen, assassinados em 2002 pelos irmãos Cravinhos, a mando da própria Suzane.
Andreas assumiu o lugar do tio como inventariante em julho de 2005, quando completou 18 anos, após Suzane solicitar o afastamento dele. No processo, ela alegou que o tio estava sonegando bens do espólio.
Leia Também:
No ano seguinte, Miguel Abdalla acionou a Justiça para informar que Suzane - que estava em liberdade provisória - foi vista “rondando” a casa onde ele vivia. A informação levou a um pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).
Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por duplo homicídio triplamente qualificado. Desde janeiro de 2023, ela cumpre a pena em regime aberto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes