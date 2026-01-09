Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EX-TUTOR DE ANDREAS

Tio de Suzane von Richthofen é encontrado morto dentro da própria casa

Corpo de Miguel Abdalla foi encontrado já em estado de decomposição

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

09/01/2026 - 20:01 h | Atualizada em 09/01/2026 - 20:13
Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen -

O tio materno de Suzane von Richthofen, Miguel Abdalla, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 9, dentro da casa em que morava, no bairro de Vila Congonhas, na zona sul de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), não havia sinais de arrombamento na porta e a morte se deu por causas naturais.

O corpo do homem de 76 anos, que morava sozinho e não dava sinais há dois dias, foi encontrado já em estado de decomposição. O caso foi registrado pela Polícia Civil no 27º Distrito Policial (Moema).

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relação conturbada com Suzane von Richthofen

Miguel Abdalla era médico e foi o tutor do irmão de Suzane, Andreas, além de ter sido o ex-inventariante dos bens da irmã Marísia e do cunhado Manfred Richthofen, assassinados em 2002 pelos irmãos Cravinhos, a mando da própria Suzane.

Andreas assumiu o lugar do tio como inventariante em julho de 2005, quando completou 18 anos, após Suzane solicitar o afastamento dele. No processo, ela alegou que o tio estava sonegando bens do espólio.

Leia Também:

Policiais encontram três corpos em cemitério clandestino; entenda
Jovem de 18 anos é preso após furtar turista americana na Barra
Briga de bar acaba com idoso morto a facadas no interior da Bahia

No ano seguinte, Miguel Abdalla acionou a Justiça para informar que Suzane - que estava em liberdade provisória - foi vista “rondando” a casa onde ele vivia. A informação levou a um pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por duplo homicídio triplamente qualificado. Desde janeiro de 2023, ela cumpre a pena em regime aberto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

família conturbada HOMICÍDIO Miguel Abdalla Morte Polícia Civil Suzane von Richthofen

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suzane von Richthofen
Play

Vídeo: jovem é preso após furtar picanha em dois supermercados

Suzane von Richthofen
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Suzane von Richthofen
Play

Porto de Galinhas enfrenta início de ano com movimento turístico fraco

Suzane von Richthofen
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

x