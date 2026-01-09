Menu
POLÍCIA

Jovem de 18 anos é preso após furtar turista americana na Barra

Crime ocorreu na região do Farol da Barra e foi esclarecido após ação da Polícia Civil

Luan Julião

Por Luan Julião

09/01/2026 - 18:14 h
Turista americana procurou a Deltur após ter o aparelho subtraído
Turista americana procurou a Deltur após ter o aparelho subtraído -

Uma atuação rápida da Polícia Civil resultou na identificação do autor de um furto cometido contra uma turista americana na área do Farol da Barra, em Salvador. Um jovem de 18 anos foi detido em flagrante, e o celular levado da vítima foi localizado e recuperado.

A investigação começou após a turista, de 29 anos, registrar a ocorrência na Delegacia de Proteção ao Turista. Com base no relato, equipes da unidade passaram a realizar buscas na região para encontrar o responsável pelo crime e o objeto subtraído.

O suspeito foi localizado na Avenida Centenário durante as diligências. Abordado pelos policiais, ele chegou a negar participação no furto, mas acabou admitindo a autoria. Em posse do jovem, além do celular da vítima, foi encontrada uma bicicleta de um sistema de micromobilidade urbana do município, que estava sem o equipamento de rastreamento.

Após a abordagem, o homem foi levado para a Delegacia de Proteção ao Turista, ligada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de furto e receptação. O celular recuperado será devolvido à proprietária, e as providências legais foram adotadas pela polícia judiciária.

