Acidente grave envolvendo carro-forte termina com três mortos na Bahia

Segundo a PRF, colisão frontal envolveu carro-forte e veículo de passeio - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira, 9, resultou na morte de três pessoas na BR-101, no município de Aurelino Leal, no sul da Bahia. A batida envolveu um carro-forte e um automóvel de passeio e aconteceu por volta das 9h, na altura do km 446 da rodovia.

De acordo com informações apuradas junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi classificada como uma colisão frontal. Com o impacto, os ocupantes do carro de passeio não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Durante o atendimento da ocorrência, os agentes da PRF localizaram o corpo de uma das vítimas a uma certa distância do ponto exato da batida, em uma área de mata às margens da rodovia. A situação indica que o passageiro pode ter sido arremessado para fora do veículo em razão da violência do impacto.

O acidente aconteceu em um trecho conhecido como “curva do padre”, área já conhecida por motoristas que trafegam pela região. A rodovia ficou parcialmente interditada durante o trabalho das equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal, vinculadas à Delegacia da PRF de Itabuna.