POLÍCIA
POLÍCIA

Inovação? TCP constrói telhado “anti-drone” para barrar ação policial

Estrutura de 250 metros foi destruída durante operação conjunta das polícias Civil e Militar

Luan Julião

Por Luan Julião

09/01/2026 - 14:32 h
TCP teve origem no Rio de Janeiro

Uma estrutura montada pelo crime organizado para tentar driblar a vigilância policial foi derrubada durante uma ação conjunta das forças de segurança do Rio de Janeiro. A ofensiva aconteceu nesta quinta-feira, 8, em Senador Camará, na Zona Oeste, e teve como alvo um telhado de grandes proporções erguido por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com a Polícia Civil, o telhado tinha cerca de 250 metros de extensão e foi planejado especificamente para bloquear o monitoramento aéreo feito por drones utilizados pelas forças de segurança. A cobertura era formada por chapas de aço, alumínio e silício, com revestimento de zinco, o que dificultava a visualização da área.

A operação mobilizou um grande efetivo, reunindo 520 policiais civis e militares. Durante a ação, cinco suspeitos foram presos. Também foram apreendidos três fuzis, duas pistolas e sete veículos.

Além da destruição da estrutura metálica, os agentes identificaram uma obra em andamento que, segundo as investigações, seria utilizada como espaço de lazer da facção criminosa. O local contava com piscina, churrasqueira e outros equipamentos recreativos.

Ainda conforme a polícia, a construção apresentava pichações com símbolos associados ao grupo criminoso, entre eles a inscrição “Exército de Israel” e a Estrela de Davi. Esses elementos, segundo os investigadores, costumam ser utilizados pela organização liderada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão.

crime organizado Operação policial Polícia Civil Rio de Janeiro segurança pública Terceiro Comando Puro

x