Inovação? TCP constrói telhado “anti-drone” para barrar ação policial

TCP teve origem no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Uma estrutura montada pelo crime organizado para tentar driblar a vigilância policial foi derrubada durante uma ação conjunta das forças de segurança do Rio de Janeiro. A ofensiva aconteceu nesta quinta-feira, 8, em Senador Camará, na Zona Oeste, e teve como alvo um telhado de grandes proporções erguido por integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com a Polícia Civil, o telhado tinha cerca de 250 metros de extensão e foi planejado especificamente para bloquear o monitoramento aéreo feito por drones utilizados pelas forças de segurança. A cobertura era formada por chapas de aço, alumínio e silício, com revestimento de zinco, o que dificultava a visualização da área.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A operação mobilizou um grande efetivo, reunindo 520 policiais civis e militares. Durante a ação, cinco suspeitos foram presos. Também foram apreendidos três fuzis, duas pistolas e sete veículos.

Além da destruição da estrutura metálica, os agentes identificaram uma obra em andamento que, segundo as investigações, seria utilizada como espaço de lazer da facção criminosa. O local contava com piscina, churrasqueira e outros equipamentos recreativos.

Ainda conforme a polícia, a construção apresentava pichações com símbolos associados ao grupo criminoso, entre eles a inscrição “Exército de Israel” e a Estrela de Davi. Esses elementos, segundo os investigadores, costumam ser utilizados pela organização liderada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão.