POLÍCIA
POLÍCIA

Líder do CV em Salvador que fez família refém ao ser preso não volta de 'saidinha'

Indivíduo foi preso em outubro de 2024 durante operação integrada no Complexo do Nordeste de Amaralina

Luan Julião

Por Luan Julião

09/01/2026 - 13:46 h
“Arraia” era apontado como liderança do Comando Vermelho e alvo da Operação Rota Segura
Beneficiado com a saída temporária de final de ano, o traficante Alex de Oliveira Santos, conhecido como “Arraia”, não voltou à unidade prisional após o prazo estabelecido. A ausência foi confirmada por fontes da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) à reportagem do Portal A TARDE, que apurou o descumprimento da medida.

“Arraia” havia sido preso em outubro de 2024, durante uma grande operação policial realizada no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Considerado uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) na região, ele era apontado como envolvido direto em homicídios, na coordenação do tráfico de drogas e na articulação para a entrada de armas no território.

Na ocasião da prisão, o suspeito foi localizado na Rua João 23, no fim de linha do bairro da Santa Cruz, durante uma ação integrada que reuniu as polícias Militar, Civil e Federal. Desde as primeiras horas da manhã, equipes atuavam na região com o objetivo de localizar lideranças do tráfico.

Durante a tentativa de captura, Alex tentou fugir, mas acabou fazendo familiares reféns após uma perseguição policial. Armado com uma pistola, ele se rendeu após cerca de cinco minutos de negociação com policiais da Rondesp Atlântico. As vítimas foram libertadas sem ferimentos.

Contra “Arraia”, havia mandado de prisão em aberto, e ele era um dos alvos da Operação Rota Segura, deflagrada no Complexo do Nordeste de Amaralina, área formada pelos bairros Nordeste de Amaralina, Chapada do Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas e Santa Cruz.

A operação foi coordenada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) da Bahia, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública, por meio das polícias Militar e Civil, além da Polícia Federal. O balanço da ação apontou dois homens mortos, quatro presos e um adolescente apreendido.

Mesmo diante do histórico criminal e da gravidade dos fatos que marcaram sua prisão, Alex de Oliveira Santos foi contemplado com a saída temporária no final do ano, mas não retornou à unidade prisional

x