Assessor de vereador Duda Sanches é preso em operação contra tráfico de drogas

Assessor de vereador de Duda Sanches, Fábio Morais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O assessor parlamentar do vereador de Salvador, Duda Sanches (União Brasil), foi preso nesta sexta-feira, 9, durante operação da Polícia Civil contra tráfico de drogas. O servidor foi identificado como Fábio Morais Leal, de 41 anos, segundo apuração do Grupo A TARDE.

Fábio Morais foi indiciado por atuação direta na lavagem de dinheiro em benefício de uma organização criminosa, que age no bairro de São Cristóvão, de acordo com informações da Polícia Civil.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Ele foi indiciado no curso das investigações por atuação direta na lavagem de capitais em benefício da organização criminosa, especialmente por meio de movimentações financeiras destinadas à ocultação e dissimulação de recursos provenientes das atividades ilícitas do grupo", diz um trecho da nota oficial.

Operação Reprobus: Polícia Civil prende investigados por tráfico de drogas

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Reprobus, que está em sua segunda fase, com o cumprimento de mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa investigada pelos seguintes crimes

de organização criminosa;

tráfico de drogas;

lavagem de dinheiro.

Na mesma operação, a Polícia Civil também prendeu um homem de 21 anos que manteve a companheira e a mãe como reféns no interior de um imóvel.

"A situação foi controlada pelas equipes policiais, com gerenciamento da crise, resultando na rendição do investigado sem qualquer lesão às vítimas. Com ele, foi apreendida uma pistola Taurus, calibre .45, municiada", disse a Civil, em nota oficial.

Operação Reprobus, em Salvador | Foto: Divulgação | Ascom PCBA

O que diz o vereador

Em nota enviada ao A TARDE, o vereador Duda Sanches (União), por meio da sua assessoria, diz foi "pego de surpresa" com a notícia e esclarece que não tem "qualquer compromisso com atos ilícitos ou condutas que afrontem a lei".

"Lamento profundamente que episódios de violência estejam, cada vez mais, penetrando em todos os espaços da sociedade. Espero que os fatos sejam devidamente apurados e que o envolvido tenha garantido o direito de provar sua inocência, como assegura o devido processo legal", disse o edil.

O vereador ainda afirmou após tomar conhecimento sobre o caso pediu a demissão imediata do assessor.

A exoneração do referido assessor foi determinada de forma imediata, tão logo tive conhecimento do ocorrido, como medida de responsabilidade e respeito à função pública Duda Sanches - vereador de Salvador

"Meu mandato seguirá pautado pela legalidade, pela ética e pelo compromisso com o povo de Salvador".