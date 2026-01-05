Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Operação Paredão tem troca de tiros e prisão por tráfico em Brotas

As ações também se estenderam no interior do estado

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

05/01/2026 - 7:48 h
Operação Paredão ocorreu em todo o estado
Operação Paredão ocorreu em todo o estado

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) realizou, neste fim de semana, a Operação Paredão em todo o estado. Segundo a corporação, a ação tem como foco o combate à poluição sonora, à criminalidade associada a festas irregulares e a preservação da ordem pública.

De acordo com a PM, durante rondas da operação, no bairro de Brotas, em Salvador, guarnições foram recebidas a tiros ao adentrar a Alameda Ogunjá. Após incursões e abordagens na região, um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Com o suspeito, os policiais apreenderam 53 pinos de cocaína, uma porção de maconha, além de dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos e outros materiais comumente utilizados na atividade criminosa. Os autores dos disparos não foram localizados, e a ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes.

Os policiais apreenderam 53 pinos de cocaína
Foto: CPRC-A/CPR-L/

Leia Também:

Homem invade UPA e assusta pacientes em Salvador
Homem tenta fugir em contramão de rua e acaba preso por tráfico
Homem é perseguido e morto com mais de 20 tiros em cidade baiana

Ainda na capital, no sábado 3, uma ação resultou na remoção de um veículo equipado com som do tipo “paredão”, na localidade do Barro Duro. O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio da Transalvador.

Interior do estado

As ações da Operação Paredão também se estenderam ao interior do estado. No município de Santo Estêvão, unidades do Comando de Policiamento da Região Leste realizaram fiscalizações em diferentes bairros, com abordagens e notificações de veículos pelo uso irregular de equipamentos sonoros, contribuindo para a redução de transtornos à população local.

Imagem ilustrativa da imagem Operação Paredão tem troca de tiros e prisão por tráfico em Brotas
Foto: CPRC-A/CPR-L/

