Operação Paredão tem troca de tiros e prisão por tráfico em Brotas

Operação Paredão ocorreu em todo o estado - Foto: CPRC-A/CPR-L/

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) realizou, neste fim de semana, a Operação Paredão em todo o estado. Segundo a corporação, a ação tem como foco o combate à poluição sonora, à criminalidade associada a festas irregulares e a preservação da ordem pública.



De acordo com a PM, durante rondas da operação, no bairro de Brotas, em Salvador, guarnições foram recebidas a tiros ao adentrar a Alameda Ogunjá. Após incursões e abordagens na região, um homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o suspeito, os policiais apreenderam 53 pinos de cocaína, uma porção de maconha, além de dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos e outros materiais comumente utilizados na atividade criminosa. Os autores dos disparos não foram localizados, e a ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes.

Os policiais apreenderam 53 pinos de cocaína | Foto: CPRC-A/CPR-L/

Ainda na capital, no sábado 3, uma ação resultou na remoção de um veículo equipado com som do tipo “paredão”, na localidade do Barro Duro. O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio da Transalvador.

Interior do estado

As ações da Operação Paredão também se estenderam ao interior do estado. No município de Santo Estêvão, unidades do Comando de Policiamento da Região Leste realizaram fiscalizações em diferentes bairros, com abordagens e notificações de veículos pelo uso irregular de equipamentos sonoros, contribuindo para a redução de transtornos à população local.