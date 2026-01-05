Menu
Homem invade UPA e assusta pacientes em Salvador

Estrutura da unidade foi danificada

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

05/01/2026 - 6:36 h
Caso ocorreu neste domingo, 4
Caso ocorreu neste domingo, 4 -

Quem buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no bairro do Bonfim, em Salvador, na manhã deste domingo, 4, tomou um susto com a invasão de um homem visivelmente alterado no local. Além de assustar os pacientes, o vândalo ainda danificou a estrutura da unidade.

A Polícia Militar chegou a ser acionada após denúncias de que o suspeito, que ainda não foi identificado, estaria quebrando bens móveis da UPA. Uma guarnição esteve na unidade, mas o invasor já havia fugido antes da chegada dos policiais, conforme relataram os seguranças.

O Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

