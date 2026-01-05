POLÍCIA
Homem invade UPA e assusta pacientes em Salvador
Estrutura da unidade foi danificada
Por Redação | Portal Massa!
Quem buscou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no bairro do Bonfim, em Salvador, na manhã deste domingo, 4, tomou um susto com a invasão de um homem visivelmente alterado no local. Além de assustar os pacientes, o vândalo ainda danificou a estrutura da unidade.
A Polícia Militar chegou a ser acionada após denúncias de que o suspeito, que ainda não foi identificado, estaria quebrando bens móveis da UPA. Uma guarnição esteve na unidade, mas o invasor já havia fugido antes da chegada dos policiais, conforme relataram os seguranças.
Leia Também:
O Portal MASSA! entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes