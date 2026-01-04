Menu
POLÍCIA
SALVADOR

Homem tenta fugir em contramão de rua e acaba preso por tráfico

Suspeito foi detido por policiais militares no bairro Calçada

João Grassi

João Grassi

04/01/2026 - 18:45 h
Suspeito foi detido com um quilo de maconha
Um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas no bairro de Calçada, em Salvador, na noite deste sábado, 3. Ele foi detido por militares do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) e da 16ª CIPM.

As guarnições de motopatrulhamento realizavam rondas na Avenida Jequitaia, quando um indivíduo em uma moto, ao perceber a presença policial, fugiu na contramão da via e foi perseguido por agentes.

Durante o acompanhamento, o suspeito foi alcançado e abordado. Com ele foram encontrados um quilo de maconha, um aparelho celular, uma mochila e uma motocicleta com duas chaves.

Todo material apreendido e o suspeito detido foram apresentados na Central de Flagrante, onde a ocorrência foi registrada.

