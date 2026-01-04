Mãe de santo é encontrada morta dentro de casa

- Foto: Reprodução

Uma mãe de santo foi encontrada morta, na madrugada da última quinta-feira, 1º, dentro de casa, em Itariri, no interior de São Paulo. Heleria Maria Rodrigues, de 73 anos, estava caída no chão, sangrando e com ferimentos na cabeça.

Segundo o boletim de ocorrência, uma vizinha aciou um familiar da vítima ao ouviu gritos vindos do imóvel. Em seguida, ao entrar na casa, o homem já a encontrou sem vida.

A polícia foi acionada e constatou o caso. A perícia solicitou exames para auxiliar na investigação.

Possível homicídio

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como homicídio. A Delegacia de Polícia de Peruíbe investiga a situação.

Um homem chegou a ser conduzido à delegacia, pois a camisa dele tinha respingos vermelhos. No entanto, a roupa foi apreendida e ele foi ouvido e liberado.