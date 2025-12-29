Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Jovem de 22 anos é achada morta dentro de casa no interior da Bahia

Caso aconteceu no domingo, 28 e segue sob investigação da Polícia Civil

Luan Julião

Por Luan Julião

29/12/2025 - 18:21 h
Caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso
Caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso -

O corpo de uma jovem foi encontrado dentro de uma residência no domingo, 28, no município de Paulo Afonso, no norte da Bahia. A vítima, de 22 anos, foi identificada como Yasmim Feitosa Borges Bacalhau.

A ocorrência mobilizou policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar, que foram acionados após a informação de que havia uma mulher morta, com sinais de violência, em um imóvel localizado no bairro Vila Poty, na Rua Marechal Costa e Silva. A situação foi confirmada no local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após a constatação do óbito, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e fez a remoção do corpo para os procedimentos legais.

Leia Também:

Advogado preso por homicídio em suposto ritual já havia violado túmulos
Barraqueiros que espancaram turistas em Porto de Galinhas são identificados
Operação Natal PRF: rodovias federais da Bahia registram 19 mortes

A morte causou repercussão entre colegas e professores. Em nota, o Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus lamentou a perda da ex-estudante do curso de Recursos Humanos e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

O caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso, que segue investigando as circunstâncias do ocorrido.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

HOMICÍDIO investigação policial morte de jovem Paulo Afonso Solidariedade violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso
Play

Influenciador baiano é baleado durante festa paredão na Bahia

Caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso
Play

Drogas e objetos proibidos são apreendidos no Festival Virada Salvador

Caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso
Play

Polícia desmonta acampamento de facção e apreende armas na Bahia

Caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso
Play

Vídeo: homem foge pelo telhado de órgão público em Salvador após furto

x