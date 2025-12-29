Jovem de 22 anos é achada morta dentro de casa no interior da Bahia

Caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O corpo de uma jovem foi encontrado dentro de uma residência no domingo, 28, no município de Paulo Afonso, no norte da Bahia. A vítima, de 22 anos, foi identificada como Yasmim Feitosa Borges Bacalhau.

A ocorrência mobilizou policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar, que foram acionados após a informação de que havia uma mulher morta, com sinais de violência, em um imóvel localizado no bairro Vila Poty, na Rua Marechal Costa e Silva. A situação foi confirmada no local.

Após a constatação do óbito, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e fez a remoção do corpo para os procedimentos legais.

A morte causou repercussão entre colegas e professores. Em nota, o Colégio Estadual Carlina Barbosa de Deus lamentou a perda da ex-estudante do curso de Recursos Humanos e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

O caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso, que segue investigando as circunstâncias do ocorrido.