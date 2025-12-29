Menu
VIOLÊNCIA NAS ESTRADAS

Operação Natal PRF: rodovias federais da Bahia registram 19 mortes

Ação da PRF foi realizada entre os dias 23 e 28 de dezembro; onze pessoas morreram no dia 27

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

29/12/2025 - 16:39 h
Onze pessoas morreram em acidente na estrada de Mucuri, na Bahia
Onze pessoas morreram em acidente na estrada de Mucuri, na Bahia -

Enquanto o fluxo de veículos diminuiu e o número de acidentes apresentou queda nas rodovias federais da Bahia durante o feriado de Natal, um dado preocupante chamou a atenção das autoridades: o aumento no número de mortes. Dezenove pessoas morreram em rodovias baianas, entre a terça-feira, 23, e o domingo, 28. Em 2024, a PRF registro 12 óbitos, sete a menos que no Natal deste ano.

Das 19 mortes no feriadão na Bahia, 11 foram registradas, na manhã de sábado, 27, na BR-101, em Mucuri, no sul do estado. Uma colisão frontal entre um carro e uma caminhonete provocou um incêndio de grandes proporções, resultando nas mortes. Entre as vítimas, estão duas crianças e uma gestante.

O balanço da Operação Natal 2025, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira, 29, revela que, apesar dos avanços na redução de sinitros e de feridos, os acidentes registrados no estado foram mais graves, resultando em vítimas fatais e reforçando a urgência de mudanças no comportamento dos condutores.

Órgão realizou Operação Natal de 23 a 28 de dezembro
Órgão realizou Operação Natal de 23 a 28 de dezembro | Foto: Divulgação Polícia Federal

Comparativo 2024/ 2025

A operação, integrada à Rodovida 2025/2026, foi realizada entre os dias 23 e 28 de dezembro nas rodovias federais que cortam a Bahia. No comparativo com o Natal de 2024, houve redução no total de acidentes e no número de pessoas feridas.

No ano passado, foram 76 acidentes, destes, 30 considerados graves, com 98 feridos e 12 mortos. Já neste Natal, foram 61 acidentes, 24 graves, com 86 pessoas feridas e 18 óbitos. Segundo a PRF, o crescimento no número de óbitos evidencia que colisões de maior impacto, especialmente envolvendo altas velocidades e ultrapassagens proibidas, continuam sendo uma ameaça constante nas estradas baianas.

Destaques regionais nas rodovias federais baianas

Feira de Santana: Um dos pontos mais movimentados da malha rodoviária do país. Apesar do número de acidentes estável, houve aumento expressivo no total de feridos, associado a tráfego intenso, mudanças bruscas de faixa e presença de animais na pista.

Sudoeste – Vitória da Conquista: Trechos com relevo acidentado e curvas acentuadas. Houve redução tanto de acidentes quanto de óbitos, reflexo da fiscalização e maior atenção dos motoristas.

Norte – Paulo Afonso e Senhor do Bonfim: Embora o número de sinistros tenha se mantido, a letalidade caiu significativamente, resultado de melhores condições de resposta e menor envolvimento de colisões frontais em alta velocidade.

Fiscalização intensa nas rodovias federais da Bahia

Durante a Operação Natal 2025, a PRF registrou 1.917 infrações nas rodovias da Bahia, sendo a ultrapassagem proibida a mais comum com 481 casos. Outras infrações frequentes incluíram veículos sem licenciamento, desobediência à autoridade, problemas na iluminação, condução sem habilitação e não uso do cinto de segurança.

A operação fiscalizou 10.095 pessoas e 8.404 veículos, realizou 4.461 testes de alcoolemia e reforçou fiscalização, educação no trânsito e combate à criminalidade. Os dados mostram que muitos acidentes graves poderiam ser evitados com mais atenção e respeito às regras, especialmente em períodos de maior tráfego.

Rodovias Federais do país

Já nas rodovias federais do país, a PRF registrou 1.196 acidentes entre 23 e 28 de dezembro, com 111 mortes e 1.347 feridos, queda em relação ao mesmo período de 2024 (1.500 acidentes, 199 mortes e 1.800 feridos). Foram aplicadas 21.321 multas, incluindo veículos com documentação irregular (5.800), excesso de velocidade (4.500), não uso do cinto (4.300), ultrapassagem irregular (4.100) e direção sem habilitação (2.400).

A fiscalização contabilizou 10.095 pessoas e 8.404 veículos, 4.461 testes de alcoolemia e 1.307 abordagens, com 1.180 infrações por alcoolemia (1.031 positivos e 149 recusas).

Caso Thaila: após um mês de buscas, saiba como andam as investigações
Bahia: açougueiro é executado e criminosos compartilham vídeo do crime
Destino turístico na Bahia fica sem água por rompimento de adutora

Entre 1.917 autos de infração, destacam-se: ultrapassagem proibida (481), veículos sem licenciamento (246), desobediência à autoridade (189), problemas de iluminação/sinalização (185), condução sem habilitação (184) e não uso do cinto (147 passageiros e 107 condutores).

