Destino turístico na Bahia fica sem água por rompimento de adutora

Rede adutora rompe e deixa região de Itaparica sem água - Foto: Divulgação | Embasa

Uma rede adutora de abastecimento de água rompeu nesta segunda-feira, 29, na Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador (RMS), deixando diversos locais da região sem abastecimento de água.

Em vídeos que circulam na internet, é possível notar que a água jorrou a metros de altura, por conta da pressão da tubulação.

De acordo com a Embasa, por conta do ocorrido, o fornecimento de água está interrompido na sede de Itaparica e nas seguintes localidades de Vera Cruz para reparo emergencial da adutora.

Os locais sem água atualmente são:

Aratuba;

Baiacú;

Berlinque;

Campinas;

Gamboa;

Gameleira;

Jaburú;

Ilhota;

Mar Grande;

Ponta Grossa.

Finalização de reparos e restituição na rede

Ainda segundo a Embasa, equipes estão no campo trabalhando para que os reparos sejam finalizados ainda na tarde desta segunda-feira, 29.

A estimativa da estatal é de que o retorno do abastecimento pleno só aconteça nas próximas 24 horas após a conclusão dos serviços, por conta do aumento do contingente de turistas e o maior consumo no verão.

Até que o abastecimento na área seja finalizado, a Embasa recomenda o uso econômico da água armazenada, direcionada somente para atividades básicas, evitando gastos que possam ser postergados.