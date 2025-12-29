BAHIA
Destino turístico na Bahia fica sem água por rompimento de adutora
Embasa já trabalha para que a rede seja restituída
Uma rede adutora de abastecimento de água rompeu nesta segunda-feira, 29, na Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador (RMS), deixando diversos locais da região sem abastecimento de água.
Em vídeos que circulam na internet, é possível notar que a água jorrou a metros de altura, por conta da pressão da tubulação.
De acordo com a Embasa, por conta do ocorrido, o fornecimento de água está interrompido na sede de Itaparica e nas seguintes localidades de Vera Cruz para reparo emergencial da adutora.
Os locais sem água atualmente são:
- Aratuba;
- Baiacú;
- Berlinque;
- Campinas;
- Gamboa;
- Gameleira;
- Jaburú;
- Ilhota;
- Mar Grande;
- Ponta Grossa.
Finalização de reparos e restituição na rede
Ainda segundo a Embasa, equipes estão no campo trabalhando para que os reparos sejam finalizados ainda na tarde desta segunda-feira, 29.
A estimativa da estatal é de que o retorno do abastecimento pleno só aconteça nas próximas 24 horas após a conclusão dos serviços, por conta do aumento do contingente de turistas e o maior consumo no verão.
Até que o abastecimento na área seja finalizado, a Embasa recomenda o uso econômico da água armazenada, direcionada somente para atividades básicas, evitando gastos que possam ser postergados.
