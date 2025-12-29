Menu
BAHIA
BAHIA

Destino turístico na Bahia fica sem água por rompimento de adutora

Embasa já trabalha para que a rede seja restituída

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

29/12/2025 - 14:54 h
Rede adutora rompe e deixa região de Itaparica sem água
Rede adutora rompe e deixa região de Itaparica sem água -

Uma rede adutora de abastecimento de água rompeu nesta segunda-feira, 29, na Ilha de Itaparica, no município de Vera Cruz, Região Metropolitana de Salvador (RMS), deixando diversos locais da região sem abastecimento de água.

Em vídeos que circulam na internet, é possível notar que a água jorrou a metros de altura, por conta da pressão da tubulação.

De acordo com a Embasa, por conta do ocorrido, o fornecimento de água está interrompido na sede de Itaparica e nas seguintes localidades de Vera Cruz para reparo emergencial da adutora.

Os locais sem água atualmente são:

  • Aratuba;
  • Baiacú;
  • Berlinque;
  • Campinas;
  • Gamboa;
  • Gameleira;
  • Jaburú;
  • Ilhota;
  • Mar Grande;
  • Ponta Grossa.

Finalização de reparos e restituição na rede

Ainda segundo a Embasa, equipes estão no campo trabalhando para que os reparos sejam finalizados ainda na tarde desta segunda-feira, 29.

A estimativa da estatal é de que o retorno do abastecimento pleno só aconteça nas próximas 24 horas após a conclusão dos serviços, por conta do aumento do contingente de turistas e o maior consumo no verão.

Até que o abastecimento na área seja finalizado, a Embasa recomenda o uso econômico da água armazenada, direcionada somente para atividades básicas, evitando gastos que possam ser postergados.

x