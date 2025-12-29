Afogamento em Ilhéus: corpo de homem desaparecido é encontrado

Corpo de homem desaparecido é encontrado em Ilhéus - Foto: Divulgação | CBM-BA

O corpo do homem de 43 anos de idade que havia desaparecido no mar depois de tentar salvar o filho e o sobrinho de um afogamento na praia dos Coqueiros, em Ilhéus, na Bahia, foi encontrado nesta segunda-feira, 29.

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) seguiu com as buscas para encontrar o homem, mas, nesta segunda-feira, 29, seu corpo foi devolvido pela maré.

Relembre o caso

De acordo com o CBM-BA, duas crianças, uma de 10 anos de idade e outra de 14 anos de idade, entraram no mar enquanto a família se instalava na praia e, com isso, foram puxadas pela correnteza.

Ao perceberem a situação, tanto o homem quanto seu cunhado entraram na água para salvá-los, porém, também entraram em risco.

Com o apoio de um salva-vidas que estava atuando no local, o cunhado e as duas crianças conseguiram sair do mar. Porém, o homem de 43 anos de idade, natural de Ubaitaba, desapareceu.