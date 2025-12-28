Menu
BAHIA

Homem desaparece ao tentar salvar crianças de afogamento na Bahia

Corpo de Bombeiros segue com buscas pelo homem

Luan Julião

Por Luan Julião

28/12/2025 - 18:27 h
Caso ocorreu na praia dos Coqueiros
Caso ocorreu na praia dos Coqueiros

Uma tarde de lazer terminou em tragédia em Ilhéus, no sul da Bahia. Um homem de 43 anos está desaparecido desde este domingo, 28, depois de entrar no mar para tentar socorrer duas crianças da família que se afogavam em uma área turística da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), o caso ocorreu na praia dos Coqueiros, onde familiares se acomodavam na faixa de areia enquanto um menino de 10 anos e um adolescente de 14 entraram no mar. Em pouco tempo, os dois acabaram sendo arrastados pela força da correnteza.

Ao perceber a situação de risco, o pai de uma das crianças e o cunhado dele entraram na água na tentativa de resgate. A ação, no entanto, fez com que ambos também ficassem em perigo. Com o auxílio de um salva-vidas que atuava no local, o cunhado e os dois garotos conseguiram sair do mar em segurança. O quarto envolvido, porém, submergiu e não foi mais visto.

A vítima desaparecida é natural de Ubaitaba, município localizado a cerca de 80 quilômetros de Ilhéus. O nome não foi divulgado. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas nas buscas e, até a última atualização, o homem ainda não havia sido localizado.

