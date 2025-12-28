Prefeitura de cidade baiana cancela Réveillon pouco antes de festa

Mucuri tem révellion cancelado poucos dias antes de festa - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Mucuri, no extremo sul da Bahia, anunciou que não realizará a festa de Réveillon 2026. A decisão, segundo a gestão municipal, está relacionada ao impacto financeiro que os festejos causariam no orçamento da cidade, que tem cerca de 40 mil habitantes.

Em nota oficial, a prefeitura afirma que o cancelamento não decorre de falta de vontade, mas da necessidade de responsabilidade fiscal diante das mudanças provocadas pela Reforma Tributária, cuja fase de transição começa em janeiro de 2026. Mucuri está entre as 58 cidades brasileiras mais afetadas pelas alterações no modelo de arrecadação.

De acordo com o comunicado, transferências essenciais para o funcionamento do município, como ICMS e ISS, tendem a sofrer queda significativa, comprometendo a manutenção de serviços básicos. “As mudanças implementadas pela Reforma Tributária prejudicarão profundamente a cidade de Mucuri”, destaca a nota.

O prefeito Robertinho (União Brasil) confirmou a decisão e explicou que a medida visa preservar o equilíbrio das contas públicas. Segundo ele, a virada do ano ocorrerá de forma simbólica, com uma confraternização simples à beira-mar e um modesto show pirotécnico.

“Embora a ausência da festa gere frustração, a medida é temporária e guiada exclusivamente pela responsabilidade administrativa. Quando o equilíbrio financeiro for restabelecido, as tradicionais festividades poderão ser retomadas”, afirmou o prefeito.

Ainda conforme a gestão municipal, a transição tributária impacta diretamente áreas essenciais como saúde, educação, limpeza urbana e manutenção da cidade, que já operam sob forte pressão financeira. A situação é agravada por uma série de decisões judiciais que resultaram, em 2025, em bloqueios de recursos e pagamento imediato de dívidas antigas.

Somente neste ano, os compromissos judiciais ultrapassaram R$ 40 milhões, valor equivalente a cerca de dois meses de arrecadação municipal. Desde 2021, a atual administração já quitou R$ 178,3 milhões em dívidas herdadas, mas ainda enfrenta um passivo consolidado de R$ 586,9 milhões, além de quase R$ 500 milhões em processos em andamento, que podem aumentar com correções e juros.

“A prioridade é cuidar das pessoas e preparar o município para o impacto inevitável da Reforma Tributária, o que exigirá união, compreensão e participação da população”, conclui a nota.

A última festa de Réveillon em Mucuri ocorreu na virada para 2025, entre os dias 28 e 31 de dezembro, na Arena Praia da Barra, com shows de É o Tchan, Lá Fúria, Trio da Huanna e Saiddy Bamba.